台灣農業在陳吉仲手上，命運一言難盡。陳吉仲自己，不但官位很穩。中間，農委會不是沒有出過各種包。但，陳吉仲穩如泰山。而且農委會升格為農業部以後，職掌等於又更上一層樓。可見何等受層峰賞識。

缺蛋這件事，過去不能說沒有。但是從來沒有這麼誇張，這麼離譜過。陳吉仲老是要拿國際局勢，跟禽流感來說事。但是台灣處理禽流感，又不是第一次，哪一次搞到現在這樣？國際局勢被拿來做缺蛋的藉口，也真有你的。

缺蛋之後，就變成了，要緊急從地球任何角落買蛋。就變成種種黑箱操作，便宜行事，利益扯不清。

然後就變成是巴西的蛋，運到台灣，是4個月內？還是5個月內？還是6個月內的蛋可以吃？雞蛋噴蠟可以保存幾個月？你怎麼不早講？可是我們在台灣吃的蛋，可都是新鮮的，一兩個禮拜內的蛋呢。一顆蛋，從吃不到，變成不安全。你到底在搞什麼？

且不說陳吉仲清白有沒有問題吧。那得要證據。但妥妥的，陳吉仲就是低能，低到奇葩都無法形容。將帥無能，累死三軍。每天只會念台獨經。

都誇台灣農業如何勇冠亞洲，如何厲害。可是光一個雞蛋問題，就徹底露餡了。搞到台灣人吃不到台灣蛋，蛋農不能安心養蛋。丟盡台灣農業的臉。

台灣找不到別人可以處理農業了嗎？不能讓台灣人吃到台灣蛋農，好好養出來的優質蛋嗎？不能培養優質的蛋業環境嗎？都不能。因為陳吉仲就是無能啊。除了每天東拉西扯講一些前言不對後語的話以外，幾乎到了人人喊打的地步。

不過，現在陳吉仲的勁敵，其實不是要他下台的在野黨。而是高虹安。兩個人都在侮辱人民的智商，全力激起民憤，幫他們的主子敗票。比拚著，究竟誰的敗票能力更厲害？

所以，陳吉仲真的要加油，要挺住，繼續努力喔。千萬別走。絕對不可以輸給高虹安。

（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※