國民黨總統參選人侯友宜已踏上美國土地展開訪問，在台灣，我們清楚看見民進黨對侯的訪美行深具恐懼，既憂心他能化解美方對國民黨執政的疑慮，又擔心華府在積極深化台美關係之際，相信能對國民黨降低台海衝突風險的作為寄予厚望。因此，從民進黨對侯友宜訪美所暴露出的一連串恐懼，確實讓人看見侯友宜此行的任重道遠，一旦美國對他的各項政策有積極正面回應，勢將重創賴清德的選情。

侯友宜將先後拜會紐約及華府智庫與政界人士，並在布魯金斯學會發表公開演講。在華府期間，除與美國在台協會主席羅森伯格會晤，是否有機會拜訪國務院及國會議員也備受關注。

現階段正是美國與中國大陸進入短兵相接的競爭時刻，台灣未來走向勢必影響拜登政府的印太政策，所以侯友宜此行恐難迴避美國政學界針對他的外交、兩岸及國防政策的拷問。更棘手的是，蔡英文政府長期獨佔台美關係話語權，導致部分美方人士對台海情勢出現偏聽，以及對國民黨立場的誤解。

因此，侯友宜此行有著重建互信、穩定兩岸關係及為國民黨闢謠的任務。就因此次出訪有其高度意義，民進黨近期已展開大量的抹黑烏賊戰，批侯毫無外交經驗與建樹，又指控他的兩岸立場模糊不清、反對國防戰備，甚至還自導自演「疑侯論」，誆稱美方認定他沒能力處理美中關係。很顯然，民進黨對侯友宜的訪美確實存在高度恐懼感。

具體而言，侯友宜兩岸政策論述將是此行的重中之重。畢竟，美方雖已熟知蔡英文的保守風格，仍對賴清德的躁進台獨色彩深具戒心，因此未來幾天，都是國民黨扭轉美方對其兩岸立場錯誤印象的契機，稍縱即逝。國民黨必須展現強烈自信，既然藍綠兩岸政策最大差異，在於國民黨能恢復兩岸溝通管道、維繫台海和平穩定，侯友宜就應讓美方友人了解，國民黨的兩岸政策非但不會拖累美國的印太戰略，其穩健的兩岸主張更可成為穩定區域安全的助力。

更進一步來說，各國固然反對中共武力脅迫台灣及周邊國家，也極力協助穩定台海現狀，但面對中共強勢擾台作為依舊束手無策。對此，國民黨在「捍衛主權、對等尊嚴」原則下，也可發揮現行國共對話機制的外溢效應，順勢帶領台灣走出戰爭陰霾。

國民黨「親美、友日、和陸」曾在馬政府時代有效推進台海和平及區域穩定，侯友宜在此基礎上又提出「台海穩定、台灣安全、國際安心」願景，有助強化與民主國家合作、消弭台海歧見的雙重策略。尤其，侯友宜敦厚不花俏的性格，搭配務實可行的外交、兩岸及國防政策，都將有助贏回美方信任與認同。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）