台灣目前眾所矚目的「雙語教學」，存在著一個最大的盲點，那就是混淆了「教學工具」和「教學內容」的區別，究竟我們的教育課程，是為了學習更深廣的知識內容，還是純粹為了熟諳某種語言工具？

政府之所以推展「雙語教學」，揆其目的，無非是為了未來將「英語」列為官方語言作準備。但是，台灣是否有必要將英語列為官方語言之一，本身就是值得商榷的。雙語國家基本上不是因有多民族混居，就是有殖民關係，台灣自清代開發以來，皆以漢族為主，且日本殖民也未曾減弱居民的漢語趨勢，只不過因英語為世界上最強勢的語言，因此就欲以人為制訂方式，列為官方語言，根本就是捨本逐末、邯鄲學步的作法，是大有問題的。

沒有人能否認英語的重要性，更深知優秀的英語程度將會有助於一個人未來志業的開展，在面對地球村這個趨勢發展下，會更有國際觀、更增競爭力，這也是台灣自2011年開始正式於小學三年級開始，就實施英語教育的最重要的原因。

從小學三年級到高中三年，台灣人足足已學習了9年的英語，而坊間各式各樣的英語、美語補習班，每年更不知招收了多少學生；但是，其成效如何，恐怕每個人都是心知肚明的。

英語的學習成效不佳，學習者儘管學習很多的文法規則、背誦了許多單字，但是一遇到非講英語不可的場合，仍然是結結巴巴，說不出流利的英語，其原因何在呢？非常簡單，這是因為缺乏語言的環境。

孟子曾經講過一個「一傅眾咻」的例子，一個楚國人，找了齊國人教導齊語，非常認真學習，但離開課室之後，所面對的語言環境，都還是講楚語的。缺乏說齊語的環境，再如何努力學習，都是徒勞無功的。

據粗略統計，台灣人無論是在生活、就業上，完全無須運用到英語的人，占80%，真正能因英語流暢而事業順暢的，不過20%而已。這20%的人，無疑可以說是社會上的菁英，但我們的教育，絕對不是專為培養菁英而設制的，在社會的金字塔結構中，也不可能、沒必要每個人都成為菁英。教育的目的非常多元，語言的學習，不過是其中的一端，絕對不是全部，過度重視語言的學習，乃至忽略了實質的內涵，當然是非常荒謬的。我們的「雙語教學」，正往荒謬的路徑上走。

「雙語教學」主要在強調教師在課堂上講授，必須是用「中文、英語」兩種語言，而為了加強其語言學習成效，更擬採「全英語教學」，這就等於是將語言能力視為第一順位，而置課程的內容為次要的顛倒錯亂了。

此一顛倒錯亂，首先出現在學生層面，在台灣學生英語能力不足的情況下，當然是不可能完全聽懂教師上課的內容的，據統計，只有1%的學生能完全領會，那其餘的99%，又將置於何地，這豈不是剝奪了學生的「受教權」？這將會使多少學生因語言的障礙，而喪失了學習的動能與興趣？

在教師層面上也出現了大問題，各科目的教師，儘管都具有十足的專業，但卻不是每個教師都具備流利的英語能力的，而且，各專業的科目中，都充滿了許多專有名詞，都不是簡單能夠理會，更不是能夠輕易傳輸的。風聞有某大學的中文系，也要求必須以「全英語」教學，請問「聲韻、文字、訓詁」、古代的古文詩詞歌賦，如何能夠用全英語來傳授？

在教師、學生的英語能力兩皆不足，又缺乏語言運用環境的情況下，目前政府所訂定2030年達成雙語國家的目標，當然是不可能達成的。

英語能力的增強，無可否認是有其必要的，「雙語教學」，也未必不能定點實施，但是全面開展，恐怕不但無助於英語能力的提升，更可能適得其反，連課程的內涵也一併被犧牲了。

許多人都盲目地認為，只要英語能力強，未來個人志業的開展，就等於囊中之物，可以唾手而得了。但是，如果只是一般的社交、對話、溝通能力增強，卻不一定是有用的。君不見英、美國家的人，就是街頭的遊民，英語也比我們的博士、教授還流暢，但也不過只能流落街頭而已。我們的「雙語教育」，明顯只是側重於一般的聽、說能力，平心而論，只要有語言環境，根本連課堂上都無須講授，只要在語言環境中3個月，聽與說就可輕易達到流暢的程度了。問題在於讀與寫，而讀與寫，是專門學問，是菁英教育，未必是有必要每個人都具備的。

高中以下的教育，是基礎教育，在這個階段，著重的是一般知識、概念的學習與吸收，原本只求足夠一般民眾日常生活所需即可，而再配合著農、工、商的職業技能訓練，金字塔底層的建構，就應能完成。大學是進階教育，研究所而上是菁英教育，在這個階段，才是培育出類拔粹的人才的搖籃，英語當然就顯得格外的重要了。但此時所學習的英語，已是相當專業了，自可依各個不同的領域，予以增強。此時實施重點式的「雙語教學」，相信是不會有人反對的。

但是，由於大學的分科相當細密，文理法醫工農商，各有不同，未必能以英語範限，如外國語言學門，甚至中文的學門，如果採取「中英雙語」、「全英語」教學，豈不是突梯滑稽，適得其反？

目前台灣的風向，一窩蜂朝著「雙語」趨赴，檯面上的政黨，幾乎都毫無異議，雖有少數學者大聲疾呼，力言不可，但似乎難以抵擋。論者常取新加坡的「雙語」成功為例，殊不知早有學者指出新坡實施多年的政策，目前已顯示出中英語程度兩者皆倒退的弊病。殷鑑不遠，台灣未來的雙語教育，會不會重導其覆轍，顯然是更應未雨綢繆的。

《莊子》曾經說過一個比喻，燕國壽陵的人，覺得趙國邯鄲人走路的姿態甚美，因此刻意模仿，但到最後，不但沒有學成邯鄲人走路的方式，連自己原有的步伐能力都喪失了。這就是成語「邯鄲學步」的由來。多學習、多參照世界各國的優良制度，以增進國人的能力及國家的發展，當然是必要的，但是，卻絕對不能漠視本有的文化與制度，英語固然重要，但中文更不能忘失。「雙語教育」，真的是必須重新審檢的了。

（作者為大學退休教授）

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