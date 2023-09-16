兩岸是戰是和，現在儼然已經成了台灣內部看待兩岸前途的核心大哉問。很多人包括參選的幾方勢力，都在表達希望兩岸和平的態度，言下之意也是在表達對兩岸開戰的擔憂。大陸的軍事準備動作也確實在持續進行之中，這同樣在側面證實了人們的這種擔憂。

但是，這其實並不等於大陸對台政策的主軸已經從惠台轉換成戰備，恰恰相反的是，軍事準備動作更可能是作為最後的兜底措施，而在此基礎上，大陸更傾向於窮盡一切可能來實現兩岸和平統一。

需要注意的是，如今的大陸對台政策已愈發展現出大陸的主導地位，以及服務於和平統一的功能性價值。兩岸關係和平發展是為了實現兩岸和平統一，而不是為了交流而交流，或者為了發展而發展。

由此我們再來看大陸近來出台的種種政策也就有跡可循，一方面大陸國務院推出《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，進一步明確福建在兩岸交流進程中的角色定位，以及羅列一系列細部舉措，試圖讓兩岸融合發展的政策制度體系更趨完善。一些地方城市如東莞，也推出了相應的政策，也是在表達類似的意思，顯見這是大陸自上而下要求各地因地制宜、各自發揮自己能承擔的惠台角色，而且是要直接傳導至台灣民間社會。

而另一方面，大陸商務部則在日前表示，初步調查認定台灣對大陸存在貿易壁壘，將研究採取中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠相應措施，而大陸國台辦最近也再度強調支持這一舉措。

這一看起來頗為矛盾的做法，其實內涵一個邏輯，那就是大陸力求讓惠台政策操之在己，且不能使其變成助力民進黨獲得政績的工具。進一步言，那就是要讓各類政策必須服務於統一目標，而不能讓政策的受益者「吃飯砸鍋」，亦即一邊受益一邊不承認，反而又攻擊大陸。事實上，大陸近年來開始懲治在大陸賺錢卻又在島內支持綠營的台商，也是基於同樣的內在邏輯。

由此也可以看出，大陸確實在加大促統的力道，而首要手段還是通過惠台政策，希望台灣民眾能從兩岸往來之中直接得到實際利益，並從中產生出兩岸命運共同體的真切認知，這也是大陸在充分反思過往對台政策經驗和教訓的結果，在後疫情時代只會進一步加速和升級，而不會因為一時的挫折而猶豫徘徊。

同樣需要關注的是，如今的藍綠白等各方勢力，依然還停留在過去的思維中，沒有認識到且不願面對大陸對推進統一的迫切態度，還是以維持現狀和維護和平等說辭來迴避問題，這也讓他們很難與大陸方面產生真正的交流基礎，從而也讓他們在兩岸交流進程中愈來愈邊緣化。在選戰中他們對大陸的批評，自然也就顯得無的放矢，因為雙方的思維邏輯和話語體系已經不在一個頻道之上。