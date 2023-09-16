中正紀念堂的轉型正義再度爆出爭議。行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員投書媒體〈中正紀念堂轉型 只能停留在想像嗎？〉一文指出，根本的問題是領導者缺乏政治意志與能力，才會讓轉型停滯。行政院長陳建仁回應：我們有相當完整的研議，目前在進行的過程當中，並沒有所謂即將拆除的這樣一個結論。

自以為是的正義

彷彿每到政權輪替的前夕，就開始有人高喊：轉型正義做得不夠徹底，還要再繼續轉型下去。陳水扁下台前夕如此，蔡英文要下台，又再來喊了，好像8年的執政，什麼事都沒幹，選前就要操作「轉型正義尚未成功，同志仍需努力」。

現在，讓我們回到原則性的問題來看待中正紀念堂定位，首先要問三個問題：第一，什麼叫做正義？誰來定義？誰有權力定義？總不能說你講的就是正義，別人的觀念都是不義吧！

第二，誰來定位蔣介石的歷史地位？當行政院轉型推動小組說蔣介石是威權政治，是獨裁者的時候，國際上的歷史學者正在研究蔣介石是聯合國創建的參與者，是第二次世界大戰同盟國的領袖，是共同抵抗法西斯軸心帝國的同盟，美國更在意蔣介石是反共陣線第一島鏈的基石。從世界史的角度看，蔣介石有他的地位。而從民進黨最喜歡喊的「反共反中」來看，蔣介石恰恰是他們的老祖宗，反共的最強堡壘。如果不是他，今天台灣還能保得住嗎？在這一點上，民進黨是不是要從反共的立場重新肯定蔣介石？難道不應該為「反共祖宗」立一個銅像？而威權與反共，難道不是現在民進黨的一體兩面，集於一身？

第三，請問行政院有權定義正義與否嗎？用自以為是的定義，要採取行動移除銅像，甚至拆除整個中正紀念堂，有得到全民的同意嗎？如果全民都不認同你的正義，不同意採取拆除行動，請問中正紀念堂的移除，敢不敢舉行全民公投來決定？沒有任何民意基礎，一口咬定別人不正義，說拆就要拆。這是不是新獨裁政權？

直白的說，這個世界正義不正義，不是誰說了算。蔣介石時期定義了反共抗俄是正義，抓匪諜是正義；今天，民進黨定義「反中抗中」是正義，消除威權是正義；如果有一天當政權再輪替後，要換誰來定義正義？那時候，如果定義蔡政府今天的作為是法西斯獨裁，是不正義，要不要把民進黨建的那些建築都拆了？

問過全民意見嗎

用今天自以為是的正義，要拆掉所有銅像與建築，那麼下一次，新的正義要拆掉八田與一，拆掉象徵日本殖民政權、帝國主義威權法西斯象徵的總統府，拆掉那些讓台灣人民犧牲了30萬人去對抗的日本帝國建築，要不要同意？帝國主義的罪惡，難道不是世界公認的？連印度都要改名為巴拉特（Bharat），來抹去印度（India）這個英國殖民時期確立的名稱，台灣難道不該從日本的殖民地心態覺醒？

就中正紀念堂來講，其建築是由台北市政府文化資產委員會定義為「文化景觀、歷史建築」，在這個定位下，它不能被改建和拆除，除非行政院要打破這個定義，才有可能拆除重建。但如果台北市所定義的「文化景觀、歷史建築」可以被改變，是否意味著總統府、台北賓館也可以被改變？

從網路民調我們也可看出來，反對中正紀念堂拆除的人，占了近9成，而支持拆的人只有1成不到。這樣的民意，難道不足以顯示民間的意見嗎？而行政院如果還在那裡用正義兩個字在強姦民意，那就真是全民公敵了。

事實上，中正紀念堂不是一小撮人開了幾個委員會就可以決定的。這些人連文化古蹟也不懂，就要來決定台北市民的生活公共空間，台北人成長記憶時空，憑什麼？他們有問過台北市民的意見嗎？問過全民的意見嗎？沒有公共討論，沒有對話，這就是獨裁！

無論如何，中正紀念堂要動之前，至少要經過兩道程序：第一，台北市文化資產委員會同意改變「文化景觀、歷史建築」的定位；第二，全民公投決定去留走向。這才是符合民主的基本要求。