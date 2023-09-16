中日關係因福島核災汙水排海問題再度陷入谷底，友中的日本執政聯盟公明黨代表（黨魁）山口那津男取消8月底訪中行程、日本首相岸田與大陸總理李強在「東協加3」首腦會議上言詞交鋒。依據《日經亞洲》的報導，岸田與李強會中「互嗆」，岸田批評北京禁止日本水產品進口，指責中國「特立獨行」，他堅稱福島「核處理水」「從科學的觀點來看沒有問題」，李強指日本排放的是「核汙染水」，影響全球海洋生態環境。岸田與李強並未安排一對一會談，不過，兩人會前還是站著簡短交談了一會兒。

友好合作大方向不變

日本內閣官房長官松野博一正面評價岸田與李強的交談，表示兩國圍繞福島核處理水排放問題不斷進行對話極為重要，對構建富有建設性且穩定的雙邊關係深具意義。經過「東協加3」會談的針鋒相對，隨後的G20峰會上，兩國均未再提核災廢水排海爭議。

福島核電廠8月24日啟動核災廢水排海，大陸網路與街頭旋即出現自主性反日言行，但官方無意擴大民間反日情緒，節制網路社群對核處理水排海的議論。

9月3日大陸「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，日本駐中國大使館附近未見抗議示威活動。跡象顯示北京無意讓核災廢水問題，觸動中國人敏感的「反日」神經，使處於低潮的中日關係更形困難。

在美、中競爭方興未艾之際，操作「反日牌」不利中國周邊外交。大陸駐日本大使吳江浩表示，當前兩國關係面臨「複雜困難局面」，但中日關係的「重要性沒有變」，《中日和平友好條約》確定的「和平友好合作大方向不能變」。大陸官方主辦的「2023中國節」9日在東京開幕，北京不願核汙水激起雙方的民族主義，阻斷恢復不久的雙邊觀光旅遊。吳江浩有意向日本傳遞核汙水排海爭端降溫的訊號，「歡迎更多日本民眾到中國實地領略中國的發展變化」，以觀光交流助勢中日關係改善。

岸田在結束G20峰會行程的返國記者會表示，「將在重視對話的同時，通過雙方的共同努力，構建具有建設性的穩定關係」。中、日將持續開展多層級緊密溝通，包括政府高層在內。岸田指出，「第一次與李強總理會面，認真傳遞了我的想法，這很重要」，日本正面評價雙方的非正式談話，無意看淡中日關係。

看重雙邊關係是共識

因核汙水爭端推遲訪中的山口那津男有意重新安排行程，對此中日皆正面看待。日本內閣官房長官松野博一表態支持，樂意再次協調；大陸外交部發言人汪文斌肯定公明黨長期堅持中日友好，願與公明黨開展交流對話，共同為中日關係改善發展做出積極努力。

向美國傾斜的韓國，與中國的對話維持不輟，尹錫悅總統利用「東協加3」及G20場合兩度與李強會談，積極修補中韓關係，強調北韓核武危機持續升高，韓日美須強化合作，此非針對中國，希望「中日韓峰會」如期召開。中韓首腦密集會晤，與中國話不投機的岸田看在眼裡格外心急。岸田多次表達訪中意願，委由山口那津男先行，向習近平遞交親筆信，醞釀「習岸會」的氣氛。

岸田亦請託在大陸有特別人脈的自民黨大老二階俊博伺機訪問中國，協助恢復中日關係。岸田直言，「日中關係陷入困境，但不想停止對話」。中日關係因各種難題陷入停滯，但卻是斬不斷的關係，岸田摸索打開局面的外交路徑，以免在對中關係上落於對話勢頭高漲的美國之後，盡快恢復因新冠疫情中斷的「首腦外交」。

中日關係難題橫亙，大陸對日本軟硬兼施，8月開放赴日團客旅遊，兩國航班與旅客穩定成長，卻對核處理水排海問題強烈反應，全面限制日本水產品進口。但對中日關係不必悲觀，因為兩國深知雙邊關係的重要性，能互留餘地、尋求對話，且經貿往來依舊熱絡，可以拉住兩造不走上衝突。兩岸關係是否也應跟上對話的腳步？