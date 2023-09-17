今年暑期熱映的電影《熱烈》講述了街舞少年陳爍勇敢追夢的故事。

現實裡也有和陳爍一樣的人，來自台灣嘉義的築夢者舞團團長哈利（本名田晉瑜），日前接受「台胞之家」專訪，暢聊他逐夢街舞的故事，和參與兩岸交流活動的感受。

01 因熱烈而發光

Q：您是怎麼和街舞結緣的？

A: 一開始是因為喜歡上一個女孩，她會跳舞我不會，我覺得應該學好街舞才配得上她。

Q：成為一個又一個賽事冠軍，您是如何做到的？

A: 成為冠軍，我覺得傳統文化的哲學幫我很多，比如儒家的吾日三省吾身，見賢思齊焉、見不賢而內自省也等等，幫助我在比賽的過程中養成內省的習慣。道家、兵家的思考也幫助我很多。

02 用街舞傳播中華文化

Q：您目前除了發展自己的街舞事業，還做過哪些事情？

A：我目前會透過街舞這個載體，去參與甚至組織一些兩岸交流活動，我的想法是希望可以集結一些台灣的意見領袖，一起促進兩岸交流，強化文化認同、身分認同以及國家認同，這樣才會有動力，真心為兩岸和平統一努力。

Q：您覺得怎樣才能通過街舞讓台灣青年與中華傳統文化產生連結？

A：首先我覺得擁有正確的中華民族歷史觀真的很重要，因為如果不瞭解這些的話，他們的認知只會停留在「中國好強大，但是跟我關係不是很大」上面，那如果你跟他談祖先，這是很遙遠的事情，很多島內的年輕人也不會太感興趣，所以我覺得可以用一些有趣的方法讓歷史和台青們產生連結。

我自己覺得最好的切入點就是把歷史跟他們自身生活會遇到的東西相結合，比如說我會把孔孟之道融入到舞蹈中，和我的團員一起合拍短視頻，宣揚中華優秀傳統文化；在街舞比賽中，用孫子兵法教團員理解怎麼樣去面對對手，從而讓他們對中華文化產生一份認同。然後因為中華文化已經跟他們本身的生活產生連結，所以在他求學的過程中，就會不斷的去挖掘並瞭解這些歷史，起碼我自己是如此，那我也是會用這種方法去教我身邊的人，其實還蠻有效的。

03 為中國而自豪

Q：從文化認同到身分認同，您對於這一過程的轉變有哪些思考？

A：因為我看過有一些人喜歡中華文化，認同中華文化，卻不認為自己是中國人，他們的論述故意混淆，錯亂概念，我覺得他們不是不懂，是故意的。

我曾經也迷茫困惑過，以前很好奇為何台灣很少人姓田，後來有次我發現原來田是以前山東的大姓，這對我的身分認同大有幫助，甚至是很驕傲，讓我覺得，自己的祖先很酷。我覺得如果讓台灣年輕人瞭解到更多歷史文化背後的內涵，會發現中國不只是名字，它更代表了中華民族悠久的文化和歷史，無數先賢做過的轟轟烈烈的事，說過的浩然正氣的話。對我來說，中國很立體，也很偉大。

Q：接下來，在兩岸交流方面，您想做些什麼？

A：兩岸交流上，我想更努力的做好表率，讓更多台灣年輕人產生來大陸交流的想法，產生對大陸的好感，也分享大陸朋友的想法給台灣年輕人，讓彼此溝通上更加順暢、友誼更加牢固。

青春可以逝去，但我們永遠熱烈，在奔赴人生的道路上，願兩岸年輕朋友們都能勇敢追夢，熱烈發光。

（本文來源：「台胞之家」微信公眾號）