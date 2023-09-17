媒體報導，9月14日美軍「美利堅」號兩棲攻擊艦、韓國「首爾」號護衛艦和加拿大皇家海軍「溫哥華」號護衛艦等三方作戰艦，在南韓仁川以西之黃海海域進行「美韓同盟七十週年的紀念」演習，執行聯合海上戰術機動訓練和艦載機直升機起降訓練等，以提高軍事同盟聯合作戰能力。9月15日返回仁川參與「參加韓戰仁川戰役七十三週年」紀念活動。此舉雖然劍指北韓近期核武威懾，也有意向中國傳遞戰略嚇阻，引發東北亞區域安全緊張。

上述，韓美加於黃海聯演期間，日本防衛省統合幕僚監部公布，中國海軍作戰艦/550、艦船/ 104與903等，9月12、14日先後由日本海經對馬海峽往黃海。日方15日稱有2架俄羅斯情報收集機（IL-20），分由日本海中部空域往日本西部沿岸貼近經津輕海峽，往北飛行抵宗谷海峽左側空域後折返。另，由宗谷海峽空域經南千島群島進入西太平洋後沿日本東部沿岸空域南下至津輕海峽盤旋後折返等執行情報蒐集任務，引發東北亞國家高度關注。

首先，查詢上述中國海軍作戰艦船3艘/550、104、903等，為中國北部戰區海軍駐山東青島第1驅逐艦支隊所屬的055型驅逐艦無錫號/104、054A型護衛艦濰坊號/550，以及第1作戰支援艦支隊903A型綜合補給艦可可西里湖號/903等，8月25至26日由山東青島經對馬海峽往日本海。

中國北部戰區海軍104遠海編隊，推斷尾隨中俄第三次海上聯合巡航中的俄方編隊3艘1155型大型反潛艦/548與564、20380型守護級護衛艦/339，8月24日結束青島4天訪問後，經對馬海峽進入日本海，俄媒28日稱艦隊已返回太平洋艦隊海參崴港基地。

上述中方104遠海編隊在8月底至9月11日，在日本海進行遠海訓練，期間不排除至俄海參崴港訪問與休整補。

其次，國際媒體針對美韓加三國海軍將在南韓仁川以西之黃海海域進行聯演訊息，始於9月6日左右。從前者演習區域、時程、演習科目、演習意旨、相對性等，發現中國海事局所屬大連、葫蘆島、秦皇島等9月8日起陸續公布至15日止，有以下共軍部隊在渤、黃海相關演訓如後：

1.渤海海峽黃海北部，在遼寧大連以南梯形四點連線，範圍1146 平方公里，先後自9月10日1600時至17日1600時、17日1600時至24日1600時執行軍事任務。另大連以南四點連線，自15日0000時至18日1800時範圍794 平方公里執行軍事任務。

2.黃海北部，在海洋島附近四點連線，先後自9月11日0730時至15日1630時範圍302 平方公里；自11日至12日每天0400時至1800時範圍3.90 平方公里；自11日至14日每天0400時至1800時範圍31.4 平方公里等執行實彈射擊。

3.渤海海峽，在遼寧旅順以南四點連線，自9月11日0700時至1600時範圍724 平方公里執行軍事任務。

4.渤海，葫蘆島以南至西南方向四點連線，自9月11日0630時至1600時範圍2146 平方公里執行軍事任務；渤海北部，葫蘆島東北至西南方向，自15日0600時至1200時範圍389 平方公里執行軍事演習。

5.渤海北部，錦州市以南至西南方向六點連線，自9月9日0800時至2400時範圍2125 平方公里；渤海，錦州市以南至西南方向四點連線，自15日1800時至18日1800時範圍644 平方公里等執行軍事任務。

6.渤海北部，昌黎縣以南至西南方向五點連線，自9月10日0430時至1000時範圍378 平方公里；昌黎縣以南至西南方向四點連線，自15日1800時至18日1800時範圍644 平方公里等執行軍事任務。

7.渤海西部，自9月12日0000時至14日2400時範圍32.2 平方公里執行軍事訓練。

8.渤海，在秦皇島以東至東南四點連線，9月18日至22日每日0800時至1800時範圍317 平方公里；五點連線，自15日1800時至18日1800時範圍11053 平方公里等執行軍事任務。

9.渤海海峽黃海北部，北隍城島以北四點連線，自9月18日1800時至19日1800時範圍178 平方公里；及南隍城島以東、大連以南之四點連線範圍96.8 平方公里等執行軍事任務。

10.黃海北部，大鹿島以南至西南（鄰近丹東市西南方）方向，自9月15日1800時至18日1800時範圍718 平方公里執行軍事任務；黃海南部，連雲港東南約100公里處近岸，自18日至21日每天0800時至2100時範圍835 平方公里執行實彈射擊。

最後，從9月1日至7日共7天，8場、9月8日至18日共10天，共軍在錦州市以南、葫蘆島以南、秦皇島以南、渤海西部、北部、渤海海峽、黃海北部與南部等，軍事任務與演習、實彈射擊等訓練19場，共計27場；與去（2022）年9月同期、共計30天，約有17場在渤黃海進行演訓者相較，多10場。

由於，目前9月仍有15天，故渤黃海海空域演訓，是否將隨美韓軍事同盟聯演持續、迫近中國大陸近海。將迫使後者演訓將擴大往黃海南部海空域，以為因應並對前者形成戰略包圍態勢。

雖目前7至9月為共軍演訓高峰期，屬近岸防禦演訓與實彈射擊。但從演習的時程與禁航區的實際展現、部分渤海禁航區由東南往西南方向呈長條遠距及轉折樣貌、渤海西部距南韓仁川最遠僅約距離500公里等發現，美韓加三方海軍在黃海聯演期間，共軍演訓過於頻密、呈現北部戰區三軍、離島、沿岸駐軍等兵力與火力展示，亦納入火箭軍戰術導彈、以及陸軍遠程火箭砲、各型火炮制海打擊、海空兵力導彈制海打擊，中部戰區少許兵力進行移地等各項演訓與實彈射擊，針對性因應關聯提高。推斷後續，共軍將加強北部戰區所屬軍兵種，針對負責所屬轄區防務與境外海空域進行頻密軍事訓練，有關東北亞局勢持續關注中。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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