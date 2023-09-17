隨著ESG浪潮逐漸席捲台灣企業界，可能很多人認為，這僅是大型企業該盡的法規責任。例如8月中旬，金管會要求2027年3月時，國內119家資本額100億元以上的上市櫃公司要公布永續年報，揭露該企業的永續規劃與發展。

事實上，ESG浪潮不分大小企業，小行號也可做到其中的S，即Social Responsibility，善盡企業社會責任。在筆者任教學校的附近，有間路邊的眼鏡行。該眼鏡行規模不大，可能有限公司都稱不上，僅是小小的行號，但老闆在店門口掛一個小招牌，寫「低收家庭 清寒家庭 國小國中配鏡免費 高中大學配鏡300元」，真是讓人感動，小眼鏡行想藉自己的付出幫助低收家庭、清寒家庭的孩子。

同樣的，前幾天看網路一個視頻，香港有間快餐店，在最窮的地區營業，平時以價廉味美的餐點提供客人。營業之餘，也抽空提供免費飯票，讓當地老人在早上5點到晚上9點免費取餐；即使大年初一及初二亦是如此。

善盡企業社會責任頗難認定。有次學術研討會，某位知名商法學者提問：企業贊助路跑或淨灘，就是盡社會責任？他可能懷疑，這種給給錢或做做樣子就是善盡社會責任。外國還有評論者問：企業提供政治人物很多政治獻金，也是善盡社會責任？這也容易讓很多人對企業社會責任產生疑惑。其實，小眼鏡行、小快餐店等行號的善行，就可善盡企業社會責任，這非常實在，非常感人。（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）

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