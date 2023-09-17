台鐵公司明年元旦將正式掛牌，但台鐵工會質疑政府推動公司化之作法，據說超過99%駕駛表態中秋節及國慶日不加班，雖然政院緊急協商，但工會並未鬆口，僅表示「下周三之前收到公文再說」。

其實台鐵並不是第一件民營化的案件，既然要公司化，台鐵員工自然關注自身的權益，當然也會希望政府承諾事項可以法制化。只是看到官員總要事情拖到最後一分鐘，才可能給你一個表面的承諾，所以台鐵駕駛員與工會應該是學聰明了，才會要求台鐵把承諾白紙黑字寫下來。

交通安全影響人民權益甚巨，台鐵工會的訴求，政府既然答應了，又為什麼不能法制化？當然啟人疑竇，以為又想唬弄過關。況且以民進黨全面執政，立法院也過半的現狀，民進黨政府如果確定不會毀諾，又有什麼做不到的呢？《台美21 世紀貿易倡議》只花半天時間就出委員會，只要民進黨想過的案件，又有什麼過不了的呢？

換言之，不要說公權力萎靡不振，政府的公信力也出了大問題！不光是交通安全，無論疫苗、食安或冶安，只要跟政黨利益和個人利益無關，似乎民進黨政府都不放在眼𥚃也沒放在心上。

就像2021年太魯閣號事故，那時交通部或台鐵承諾受害人的事情，到現在為止，早已超過一年，究竟完成了多少？為何受害人家屬抱怨連連？去年中秋連假，台鐵不還是發生超過70小時、史上最長時間故障？覺得能讓民眾安心嗎？

林林種種問題與爭議一再爆發，更可驗證民進黨政府只知話術治國，也只會口號。綠官們除了上演「震怒秀」外，就是繼續「昨天公祭、今天忘記」，從沒想要解決問題！否則，太魯閣號事故發生迄今這麼長時間，怎麼近日還會在事故車廂內發現罹難者的遺骸碎片和遺物？民進黨政府和綠官們無為、無能、無感的荒唐離譜，由此可見一斑！

也難怪民間質疑，政府難道是故意放任這些危險存在，才好多些名義大編預算嗎？就像治安問題頻傳，就打著建置「社會安全網」口號大撒幣；又拿能源政策錯誤為例，光是今（2023）年總預算就編了1500億元給台電，再用還稅於民的特別預算又編了500億補貼台電。但台電不是虧損依舊嗎？

民進黨政府和綠官們就這麼天天不務正業，成天只知拿老百姓辛苦的納稅錢補貼、補貼、再補貼。搞了半天，預算愈編愈高，課稅也愈課愈多，約制人民的規範也愈來愈嚴。但官員們該做的事依舊不做，「差不多」文化也依舊不改。

再多的人命，都叫不醒裝睡的政府。反正，只要大撒幣大內宣，給老百姓洗洗腦就能了事。一個處處黑箱、言而無信的政府和官員們，也難怪會信用掃地！（作者為前立委）

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