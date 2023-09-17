陳吉仲扭扭捏捏多日，出面說明進口雞蛋流向。根據陳大官人提供資料顯示，3月到7月總共自泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西、馬來西亞進口1億4531萬顆雞蛋，其中，洗選蛋2491顆占17 %；庫存3209萬顆占22%；銷毀5402萬顆占37%；加工3418萬顆，占24%。其中有158萬7600顆，由仲毅農產品有限公司的蛋品工廠做成未殺菌液蛋，產地標示「台灣」，批發賣給糕餅店；或是改裝成散裝籃蛋賣給早餐店、雜貨店、市場攤販，均未標示品名及產地。案經桃園衛生局查獲。

農業部耗費巨資，進口雞蛋，鬧了半天，只有41%進入市場，還闖了標錯效期、亂標產地等大禍。其餘59%，22%庫存，37%銷毀，而為了將銷毀的雞蛋做成堆肥，還得額外花費2億甚至更多的新台幣？

從超低資本額的超思進口8814萬顆雞蛋，到台農、冠軍標錯效期；從台農董事長涂萬財喊冤後含冤出國，到農業部拒絕台中市長查核巴西雞蛋流向，人人懷疑其中有弊，人人痛譙農業部，偏偏，這把怒火燒不到陳大官人身上！如今，赫然發現，進口雞蛋，庫存的、銷毀的，竟然還大大超過吃進消費者肚子裡的！如此政策，可謂千古爛政，如此官員，可謂千古民蠹！

錯誤的政策比貪汙更可怕！那麼，錯誤的政策加上可能的貪汙又該怎麼辦？建議邀請五大會計師事務所查核雞蛋進口直接和間接造成的公帑損失，下一年度所得稅開徵時，退還給全體納稅人。至於仲毅的裁罰，建議桃園市衛生局直接開罰畜產會，畜產會是財團法人，不服裁罰，或可直接查封。不識英文蝌蚪文的仲毅公司員工，則全體送交賴清德先生處，接受雙語教育！

且慢，假如，錯誤政策造成的公帑損失都可以在開徵所得稅時還納稅人，那麼，民進黨執政8年，納稅人豈不是不須要繳稅了？

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