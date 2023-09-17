民進黨挾持國會的完全多數，打造了一個腐敗的政權，操弄國家財務，形成今日他們中飽私囊之嫌，最後竟然欺騙善良百姓，餵食毒蛋，他們喪心病狂的行徑，早該施以無情的打擊了，別再相信鄭文燦的「誤會」之說。

民進黨的邱義仁曾經說過：要割喉割到斷。可見鬥爭是殘酷的，民進黨官是不見棺材不掉淚的組合，早就應該有人領導，聯合各縣市政府的首長，以地方包圍中央的方式，代表民意作積極的反抗！

日前台灣鐵路員工的工會，提出「中秋休假，全面罷工」訴求，已經迫使當局不再拖延，面對原先講好的調整待遇訴求。在工會的強力堅持下，中秋節真的面臨到鐵路罷駛的窘境，最後政府當局無路可逃，臣服在廣大的勞工意志下，作出了全盤接受的承諾，勞工擊敗了民進黨政府，是最好的實際範例。

地方政府首長基於民眾的健康，早應聯手打擊黑心無能的民進黨政府，迫使他們面對人民，透明化整個「混蛋門」的黑箱作業，使他們為非作歹的醜態，攤曬在陽光之下！

一件件進口雞蛋案件，透露了層層黑幕，政府卻始終吞吞吐吐的，不敢公布全部真相，最後逼出農業部陳吉仲的記者會，卻又曝出，政府將銷毁數千萬個進口雞蛋的奇怪措施，停止將不合格的進口蛋，拋向市場，可見做賊心虛的政府已經受到壓力，不得不採取自救措施。

更多的問題有待釐清，台中市長盧秀燕，一句縣市政府聯手自查的談話，逼出政院鄭文燦副院長的誤會說，也逼出了農業部，銷毀大量進口蛋的奇怪措施，可見有關單位已經慌亂到失去了方寸。

盧秀燕市長，請不要停止，應加快聯合各縣市首長，大步進行自查的方向，真相即將現出，人民即將掌握案情，整個事件的真相即將水落石出。

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