迄今鬧得滿城風雨的進口雞蛋問題，不僅是品質，就連這些「壞蛋」的流向都成謎。在國民黨民意代表不斷抨擊，及輿論持續報導壓力下，終於逼出神隱多日的農業部長陳吉仲出面說明，公布進口蛋的去向。最新資料顯示，迄今「耗損及到期」雞蛋竟高達5402萬顆、占比37.18％；這些雞蛋將製成全世界最為昂貴、價值約2億元的堆肥。又是一樁浪費公帑、老百姓納稅買單的惡例。

根據陳吉仲的說詞，大量進口蛋耗損及到期，係根據當初缺蛋情況的預估，一個月約缺5000萬至6000萬顆；隨著夏天及暑假等到來，導致需求減少，才會有多餘的雞蛋庫存。此一讓人笑掉大牙的託辭，也虧被稱為「蛋頭部長」的陳某能說得出口？難道以陳為首的眾多農業部官員，他們的日曆裡面都沒有夏天嗎？這明明就是決策的重大錯誤，必須要有人負責。

陳吉仲可謂民進黨政府中最為無能加上無賴的部長。眾所皆知當年他還是中興大學應用經濟系特聘教授時，曾經帶頭反對瘦肉精美豬進口，喊出「如果政府違背承諾，要不要有人下台負責？開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府打死也要擋。」然而他被蔡政府任命為農委會主委後，居然把摻入豬飼料的萊克多巴胺（萊劑）比喻為人類的保養品，成為蔡政府官員「今日之我打臉昨日之我」又一案例。

目前最為重要的是，身為政務官的陳吉仲別說該辭職下台以示負責，就連一個道歉都不肯說，充分說明民進黨官員掌握權力後的傲慢無恥。其實自蔡英文執政以來，政府在制定政策和處理重大問題時，即使犯了錯也都是視若無睹的瞎扯蛋和耍無賴。尤其是當民眾及民意代表提出批評與質疑，要求政府說明時，竟然會要求沒有掌握調查權力的老百姓拿出證據，甚至還出現「官告民」的情況。

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」，正是諸多民進黨政府官員的最佳寫照。這不都是因為看到該黨總統候選人賴清德的民意支持度始終領先嗎？目前在野政黨正逐漸邁向整合，郭台銘雖已領取連署所需資料，但終將不成氣侯而退出選舉。民意如流水，選情一夕翻盤的案例不勝枚舉。

其實訴求下架民進黨的選民，可從另一角度思考，亦即千萬不能讓陳吉仲下台，就讓這次的「壞蛋風波」持續的燃燒漫延下去吧！（作者為大學英文講師）

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