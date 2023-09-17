2024年大選國民黨參選人侯友宜前往美國，開啟了為期8天的訪美行程。侯友宜行程伊始，AIT主席羅森柏格便在推特上發文表示歡迎，不過作為競爭對手的民進黨卻在侯友宜出訪當天拋出了「國際疑侯論」，抹黑侯友宜在對外關係以及處理兩岸關係上毫無建樹。然而事實真的如此嗎？答案是否定的。儘管侯友宜目前的民調在提升後仍與民進黨參選人賴清德存在一定的差距，不過相較於此前賴清德「過境美國」被降低規格招待，美國以接待賴清德的規格接待侯友宜，在某種程度上是向外界揭露了「信侯疑賴」的真相。

一方面，華府決策圈還存在很嚴重的「疑賴論」。儘管賴清德透過作出堅持蔡英文兩岸路線的競選承諾、解釋「務實台獨工作者」身分，以及提出「和平保台」來偽裝自己，試圖消除「疑賴論」，但是在不經意間卻又完全暴露出自己的本性，講出「當台灣總統可以進白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」的激進獨派言論。

可以說，賴清德根本無法消除美國方面對其在兩岸關係立場方面的疑慮。《彭博商業週刊》8月的封面故事標題「他希望領導台灣，但他能維護和平嗎？」中的問號，以及賴清德訪美行程的種種遭遇也進一步說明美國擔心賴清德「選前不台獨，選後搞台獨」，害怕其當選後成為陳水扁一樣的「麻煩製造者」，造成兩岸關係的急劇惡化甚至觸發兩岸之間的戰火。

另一方面，華府決策圈或許認為國民黨參選人侯友宜比賴清德更符合美國在台灣的利益，更加值得美國信賴。對於兩岸關係的未來發展，侯友宜在訪問日本期間就明確表達了自己將堅持「九二共識」、反對台獨的立場，同時侯友宜也明確表示兩岸必須回到馬英九時期的安定狀態，未來國民黨也將盡最大努力維持台海地區的穩定。此次訪美期間，侯友宜亦再次提出台灣將扮演「和平促進者與風險降低者」的關鍵角色，試圖讓美國方面瞭解國民黨對於維持兩岸和平的態度。

相較於「台獨金孫」賴清德，侯友宜維繫台海現狀的表態十分符合美國當下對於台海地區局勢穩定的期待。也正因為如此，民進黨方面才要通過釋出「疑侯論」來試圖降低侯友宜訪美對民進黨選情帶來的衝擊。

侯友宜訪美固然是出於選舉的考量，其出訪效果仍有待觀察。但是對賴清德來說，如果在選舉前的幾個月內無法提出讓大陸方面放心的兩岸論述，而是以「打迷糊仗」的方式處理和對待，後續美國方面也很難對賴清德真正放心，「疑賴論」也將持續發酵。另外在選舉後期，如果侯友宜能夠有效整合柯文哲、郭台銘二人，成為「在野共主」促成「藍白合」，那麼有很大機會能阻止民進黨繼續執政。（作者為廈門大學台灣研究中心助理研究員）

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