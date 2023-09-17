2024年總統大選，獨立候選人，要辦被連署人登記，中選會受理日期是9/13－17，很多人勸我趕快辦連署，你們看我應該去辦連署嗎？

熱絡二個星期

3月29日，我曾在台北市台大校友會館開記者會，宣布要參選總統，曾經熱絡過二個星期，此後就再也無人聞問。我雖然提出許多重要的政見，但大家想你是不會當選的，政見再好，也不能在媒體發酵。各項民意調查，根本沒有我的名字，當然更談不上支持率有幾個百分點。有選民承認我是最佳候選人，但是他們保證我2000％不會當選。

真正瞭解台灣前途危在旦夕的民眾，支持我的人是非常多的，他們紛紛來信，表示王老先生是唯一能獲人民信賴，能拯救台灣的人。坦白說，我也毫不謙虛的說，我是能承擔這種責任的人。

我出生貧寒，大家是知道的，我知道人民的辛苦，人民的希望，我只要一抓到機會，就一頭栽下去，拚命的幹。我擔任財政部長時，被國外媒體評選為「亞洲最佳財政部長」，在當時台北來來大飯店隆重頒獎。財政為庶政之母，財政搞好了，其他政務都會很容易的往上爬。

有實績、有自信

我在擔任立法委員時，六個會期民意調查問政最佳立委，我都在前四名，曾多次獲第一名，立法委員200多人，能進入100名就不錯了，我卻一直在前四名。立委努力問政，才能使政府的政策及效能進入佳境，我對得起台灣人民。我如當選總統，我相信我會成為亞洲最佳總統，台灣將榮景一片。我主張兩岸和平統一，走一國兩制的路，台灣人民將幸福安康幾輩子。王老先生，你講的話可信嗎？2010年「讀者文摘」民意調查，我是台灣最受信賴的政治人物第一名，這表示台灣人民相信我的話。

我如當選總統，我會立即與大陸進行和平統一談判，仿香港模式，採一國兩制。台灣除國號國旗變了，軍事外交由大陸負責，其他一切照舊。台灣沒有軍事負擔，一年就省下6000多億元，這些錢可以做太多太多的事，造福百姓了。

武統日子已經不遠

很多人說，你說的和平統一雖好，但是沒有票，現在檯面上的參選人，那一個敢講一國兩制和平統一，講的人生怕觸電會被電死。參選人，不思此途，反其道而行，分赴美國去朝拜，一副要聯合美國與中國對幹的樣子。現在又分赴日本，去朝拜。這將勾起中國14億人民對13年抗戰及南京大屠殺的國仇家恨。因此中國大陸對台的武統日子已經不遠，許多國際知名專家推估最快的日子可能是今年底或明年，因為台灣大選，美國也大選。

大陸如果武統，大家也不必太緊張，估計不出一個星期就解決了，這是國內外許多軍事專家說的，不是我老王說的。中國大陸各項發展，紛向世界第一邁進，這是美國一直要打壓中國的原因。台灣如回歸祖國，搭上這列高速發展的火車，也未嘗不是福氣，最怕是美國真的派大軍快速援台，與中共對幹。

台灣將成為烏克蘭第二，遍地孤兒寡婦及難民營，工廠被炸，經濟摧毀，大家失業，那將是遍地哀鴻。但是大家好像對此一無所知，一無掛心。

你怎麼講，他們也聽不進，最後一定口出惡言：「你這個中國豬，既然大陸好，你就趕快滾回去吧！」我今年已85歲，且有攝護腺癌，能為自己幾年呀！還不是為了台灣人民。

選民沒眼光、沒福氣

最後講一個小事，在世界上那個人不喜歡錢呀？我和妻子蘇老師，到目前為止的慈善愛心捐款，早已超過新台幣一億元。如果買房子，現值可能已超過三、四億元。我出自一貧如洗的家庭，最窮時沒飯吃。我愛台灣，我愛窮苦的人，錢都給你們了，還質疑我們的愛心，還要罵我們是外省豬，滾回去嗎？

寫這篇文章，主要是要告訴大家，不要替我連署了。2024年總統大選，我不參加了，選民沒眼光，也沒這個福氣，我就省點力氣吧！謝謝大家，拜拜！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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