民進黨總統參選人賴清德日前召開國政願景發表會，提出他的國政藍圖，所提政見包山包海，極盡畫大餅騙選票之能事，只求動聽與取悅，不問財源、效益與可行性。其中最華而不實的政見首推「國家希望工程」，他在這套國政願景中宣布政策「0～22歲投資未來世代」，所能想到的好康一應俱全，卻都只在狂砸經費，沒有可行性分析，立即招來「請民進黨停止開空頭支票欺騙人民」的反彈聲浪。

政見包山包海 錢從哪來

以「居住正義」為例，如果是一個負責任的候選人，應先理解過去一些中央級與地方級候選人所開支票無法兌現的緣由，再尋求破解之道。有了具體可行的突破方法，再開的支票才可能兌現。但賴清德還是在喊口號，喊出100萬戶社宅加包租代管，實踐居住正義。遙想當年，蔡英文畫的「居住正義」夢想多麼動人，任期將屆，距蔡英文20萬戶的目標甚遠，近日宣稱完成8.5萬戶，事實是截至8月31日，全國完工的社宅不到2.8萬戶，其中有1萬1366戶在台北市，位在新北市的世大運社宅2907戶也是台北市蓋的，中央在六都的社宅貢獻實質上都是零，民進黨政府妄加灌水，其實都是在糊弄。

台灣工資偏低，尤其是非典型勞工的薪資、工時、休假、保險等基本勞動權益樣樣不足，民進黨執政7年多，立院強勢過半，卻毫無改善對策。現在好話說盡，誰會相信？賴清德只會暢談聖誕老人類型的撒錢政見，對於困難問題避而不談，不設法解決民眾深痛難題，諸如勞保、台電破產在即，軍公教退撫基金和健保也面臨破產危機，醫護血汗問題嚴重，中央政府負債一再攀高，賴都選擇迴避，企圖撥補了事卻債留子孫。

賴清德提出的諸多取悅式政見，人們第一個問題是，他過去擔任行政院長時為何不推？民進黨執政近8年為何不推？如果政府財政寬鬆，而預算編列不受財政收入制約，誰不懂得討民眾歡心？選舉政見不是編列預算，所以支出承諾可以大開特開。他提出的「0～22歲投資未來世代」政見，包括：實施彈性的育嬰假、投入39億元增加0至2歲托育費用補助、研擬身心適應假、設立百億青年圓夢基金，其他的撒錢支票開得更多、更大。有沒有算算錢從何而來？政見兌現的路徑圖為何？蔡英文曾喊出民國107年要終結青年低薪問題，更喊出基本工資要到3萬元的承諾，如今全部跳票，賴清德不但不敢面對，更忘記自己當時就是蔡總統的行政院長。

推動雙語政策 十年無功

賴清德被戲稱為「空話王」，他所畫的大餅美則美矣，但多缺乏可行性，其中以雙語教學為最。2014年，時任台南市長的賴清德就推出「英語為第二官方語言」的10年計畫，宣稱2024年要讓台南成為雙語城市；2017年，賴清德接任閣揆後進一步推動「2030雙語國家」。推動將近十年，證明這個爭議頻傳、所費不貲的政策迄今幾無寸展，而且出現各種光怪陸離的現象，識者無不引以為憂。台灣不是英語系國家，《國家語言發展法》連所謂的第一語言都未明訂，卻由賴清德以市政政策及行政院施政計畫去推動雙語政策，嘴上說的是便於與世界接軌，其實是為了去中國化的政治圖謀。

這些年來，賴清德為穩固雙語政策需要許多配套措施及經費挹注，但實施計畫與經費遠遠不足，卻強推硬幹，不僅績效貧乏，各種亂象層出不窮。最基本的師資問題遠遠不敷需求，致使中小學出現捨本逐末的教甄亂象，雙語教學多半作假，高教同樣難以貫徹。雙語政策出自特定政治人物的空想與狂想，學生英語程度未見提升，卻使整個世代的競爭力更為低落，根本就是本末倒置，得不償失。

賴清德與其在這些充門面而虛偽無益的政策上挹注資源，不如慎謀兩岸和平相處之道，顧好台灣安全，不要同樣話說得漂亮，實際作為卻荒腔走板，結果不僅事與願違，而且施政的大廈失去安全的支撐，一切都將化為烏有。