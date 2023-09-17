美國、印度、沙烏地阿拉伯與歐盟等國家，在二十國集團（G20）峰會場邊簽署諒解備忘錄，宣布投資建設「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），規畫以鐵路與海運網路，連接歐洲、中東和印度，形成跨地區運輸網路。一些地緣政治專家解讀，這條現代「香料之路」的目的，在與大陸的「一帶一路」相對抗。

全球基建投資需求巨大

從戰略競爭角度，美國是在模仿大陸，透過大型經濟走廊建設，提升在歐亞大陸的影響力，並企圖將大陸排擠出去。近年美國在中東地區一連串戰略收縮，尤其從阿富汗撤軍，極為狼狽，削弱了其在中東的傳統地位。相比之下，大陸近年通過「一帶一路」倡議，深化了與中東國家的務實合作。更重要的是，大陸通過外交斡旋，促成沙伊和解，推動了中東地區的和解浪潮。大陸在中東地區的努力成果，刺激美國結合印度對抗「一帶一路」。

客觀而言，IMEC能否真正落地，尚存在不確定性。第一，所經過的地區，地緣政治矛盾複雜，能否順利協調各方利益、共同推進建設，是難度頗高的挑戰。第二，專案資金來源不明確。資料顯示，美國在2022年對全球基建的投資僅有600萬美元。此外，美國國債屢創新高，目前已逾32兆美元。美國對其國內的基建投資尚且捉襟見肘，如何進行大規模海外投資，的確要打上問號。第三，美國產業「脫實向虛」多年，基建能力退化。國內近年屢屢發生列車脫軌事故，卻難以解決。面對IMEC建設規模大、週期長的基建計畫，能否擔起「領頭羊」的重任，需要後續進一步觀察。

去年的G7峰會上，美國宣布啟動「全球基礎設施投資夥伴關係」（PGII）框架，IMEC在廣義上是該框架的一部分。去年9月，布魯金斯學會在一篇文章中分析對比了PGII和「一帶一路」倡議。文章稱，「一帶一路」籌集的投資規模高於PGII，而後者許諾的投資額也面臨不確定風險。與此同時，「一帶一路」倡議則在不斷優化升級。

大陸海外建設受到認可

大陸提出的「一帶一路」倡議，已走過十年歷程。在推進過程中，引發西方媒體不少質疑，比如近期圍繞義大利是否退出「一帶一路」倡議的爭論等。但無可否認的是，大陸在這十年積累了豐富的海外項目建設經驗，成為廣受認可的先進、安全、高性價比的基建合作夥伴，在共建「一帶一路」的國家及地區獲得獨特影響力，很難在短期內被排擠出局。

去年年底，首屆中國—阿拉伯國家峰會召開，雙方一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，未來將圍繞「八大共同行動」，在人工智慧、綠色低碳等領域開展務實合作，高品質共建「一帶一路」。這意味著，大陸與中東地區圍繞「一帶一路」倡議，不只是推進在基建領域的合作，而是在此基礎上，展開更具前瞻性的發展合作專案。

全球貿易成長低於全球經濟，與逆全球化所造成的貿易碎片化密切相關。牛津研究院發布的報告顯示，到2040年全球基建投資需求將達到94兆美元。為了實現聯合國2030年可持續發展目標，使各國民眾能夠普遍獲得飲用水和電力，全球還需要增加3.5兆美元的基建投資。面對全球基建投資需求，中美兩國可以良性競爭，共同促進全球基建投資效率的提升。對抗式的博弈只會加劇地緣緊張形勢，割裂全球貿易的流通，不利於全球經濟的復甦。

IMF總裁喬治艾娃針對IMEC計畫表態，認為應秉持世界經濟一體化精神，不要具有排他性。全球都需要推動基礎建設，各國合作的空間廣闊，各類相關倡議並無相互抗衡或彼此取代的問題。中美應以互補而非替代的心態，展開全球基建領域的合作，將是不願「選邊站」發展中國家的福音。