郭台銘和賴佩霞9月17日向中選會申請獨立參選2024正副總統選舉連署程序，正式向藍綠白陣營「親痛仇快」邁開第一步。政黨之間雖免不了恩怨情仇，台灣人民應該理性思考的是兩個政治素人連袂參選，想想川普和澤倫斯基帶來政治災難相加相乘的效應，令人頭皮發麻。

美國前總統川普是政治素人出身，從政前是房地產大亨，一個狂妄的富豪，一句「美國優先」幾乎把美國的國際地位一舉刨光、打掉重練；「白人至上」激進主張，煽動族群對立、國家分裂，不滿連任敗選鼓動支持者進攻國會、佔領國會，差點毀掉美國民主自由的根基，至今官司纏身。2016年郭台銘受到川普當選美國總統的啟發，媒體首度報導鴻海高管透漏「房地產富商川普可以，我為什麼不行？」

另一個政治素人是烏克蘭總統澤倫斯基，從政前是一個飾演政治喜劇的演員，2019年當選總統，選舉期間嘻笑怒罵主張加入北約、歐盟、烏東停火、要和普丁談判要求歸還克里米亞政見，他向烏克蘭國旗下跪感動許多選民，當選總統後，2022年2月24日渾然不知俄羅斯揮軍攻擊烏克蘭……至今兵連禍結，上千萬的烏克蘭人民流離失所成為難民。演歌雙棲的藝人賴佩霞演出一齣《人選之人——造浪者》電影，正循澤倫斯基模式踏入政壇。

唱衰政治素人組合郭賴配，不是台灣人民所願，但想到狂妄如川普的郭台銘曾誇下海口他給中共領導下的大陸人民飯吃、領著國民黨榮譽黨員證卻大罵國民黨腐敗、罵媒體、告記者……一個置誠信於不顧的麻煩製造者，靠砸錢一路衝，不僅是台灣政壇災難，日後台海危機恐怕還會惹出國際社會更大的麻煩。

賴佩霞雖為藝人，劇中飾演公正黨總統參選人林月真最終當選總統，不過現實世界裡，她終究還是一個政治素人，擔任郭台銘副手搭檔，記者會宣布當天就有雙重國籍問題冒出來，有人或許認為她只是副手不會像澤倫斯基缺乏政治敏感度，但副總統是備位元首，台灣一次吹起川普風、澤倫斯基風，那還得了！

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