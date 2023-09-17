9月13日北韓領導人金正恩搭乘防彈專列進入俄羅斯，在東方太空發射場與俄羅斯總統普丁見面。金正恩面帶笑容，充滿自信地握住普丁的手，互以「同志」相稱。陽光普照之下，志得意滿的金正恩腦子裡浮現的應該就像〈蘭亭序〉裡的句子:「是日也，天朗氣清，惠風和暢」。

金正恩是得意的。過去北韓在外交上總依附俄國以壯聲勢。冷戰時中蘇共分裂，北韓選擇親蘇以平衡中國影響力；朝核問題六方會談前夕，北韓也是選擇由在莫斯科的北韓大使館對外宣布，同意參加。俄烏戰爭爆發後，情勢開始改變。由於俄國武器消耗太快，現在變成俄國希望北韓支持武器彈藥了。金正恩準確地把握時機伸出援手，表示願意支持。身為小國的北韓，一下子也有了和大國俄國談判的籌碼。

北韓想從俄國換什麼回來? 一般認為是希望俄國幫助改善飛彈投射系統、幫助北韓發射偵察衛星等軍事合作。儘管這次「金普會」並未簽訂任何協議，但俄朝兩國不斷深化關係，仍讓東北亞情勢陷入不安。

13日兩人剛見完面，14日美韓就加強在韓國西部海域聯合演習，日本剛上任的外相上川陽子也警告，朝俄關係可能違反聯合國決議；15日，美韓更在首爾舉行「延伸威懾戰略磋商」第四次會議，揚言將會讓朝俄為軍事合作付出相應代價。這些反應都可以預期。但中國的反應又是什麼?

中國大陸一直宣稱和俄國的關係上不封頂。但這不封頂的關係如果碰到北韓呢?西方擔心北韓軍援俄國將讓俄烏戰爭更難停止，但我們亞洲國家更擔心，俄國與北韓的軍事合作，甚至軍事科技的擴散，將點燃亞洲的軍備競賽，為亞太安全添加新的變數。這當也非北京所願見。中國外交部對金普會的官方說法是，「中朝關係友好，和俄國也一直有溝通」。但是淡定的背後，必有多少想掌握情勢的外交穿梭。

金正恩訪俄的同時，9月10日到13日，俄國正在海參崴舉行東方經濟會議，50多個國家、7000多人與會。人民大學教授王文發表了演講，呼籲俄國開放遠東，打通吉林的出海口，把海參崴建成東北亞的香港。王文表示，吉林省離日本海才15公里，但卻被俄國鎖住。如果俄國能幫助吉林拉開出海口，將獲得中國人民巨大的好感，屆時大批的中國投資也將湧入，將有助於東西伯利亞的開發。

中國學者勾勒出東北亞開發的光明願景，但是俄國對中國勢力進入西伯利亞沒戒心嗎？今年2月，北京發布「公開地圖內容標示規範」，要求針對中俄邊境8個過去屬於中國、後被俄國占領的地區，在現行的正式名稱外要加註中國舊稱。比如東方經濟會議的開會地點「符拉迪沃斯托克」，從此必須加註「海參崴」。這是中國民族主義的興起，也必讓俄國人心中五味雜陳。

今若東北亞因朝俄軍事合作而陷入緊張，東北亞的經濟發展又添加了變數。軍事與經濟在這裡嚴重對撞，海參崴與吉林的經濟夢也將成為泡影。面對這樣的對撞，北京會怎麼反應？中俄朝三邊關係將如何精緻調控？都將成為國際觀察的焦點。

（作者為東吳大學政治系教授）