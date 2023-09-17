民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹的老家遭爆有違建，柯文哲的母親何瑞英自行雇工拆除，不僅拆被指是違建的頂樓，連1樓遮雨棚也拆，柯媽媽說：「他們是官、我們是民，沒辦法」。柯文哲則說，該拆就拆，「現在就看對方的。」

柯媽媽的無奈讓人有感，蔡政府執政7年多，「綠能你不能」，處處搞「雙標」，蔡英文雖曾為停電、缺蛋、性騷擾、原住民、太魯閣事故，甚至是小到體育選手搭經濟艙等事道歉，但道歉的背後卻是在掩飾執政不力、甚至不法。

這就好像蔡總統出訪，特勤夾帶香菸，蔡政府稱這不是走私，是超買；開放萊豬進口，卻稱是美豬；全台大停電則說成跳電；行政院人員被抓包做哏圖，也解釋是小編不是網軍；就連新冠確診死亡數都還能校正回歸；還有閣揆陳建仁曾掛名投書國際期刊被發現抄襲，照樣說成是抄錄不當。

這些黑歷史，老百姓耳熟能詳。沒想到，最近鬧得沸沸揚揚的進口蛋風波，何不食肉糜的農業部長陳吉仲不但拒不道歉，還說進口雞蛋是為了「防黑市」，抑制通膨與物價，難怪賴清德之前會說，萬里老家不是違建而是工寮。

透天水泥樓房要說成是工寮，就算法令上沒有問題，觀感上恐怕難讓人信服。更何況，賴辦稱老家的存在早於相關法規訂定的時間，且過去皆有繳交房屋稅。但礦業用地蓋房關鍵在地價稅，以及有無申請變更地目，賴辦還須再說清楚。

賴清德老家風波6日被爆料後，進口蛋爭議延燒迄今，陳吉仲提油救火官字兩個口；柯媽媽決定自己拆屋，高喊「他們是官、我們是民」，一語中的，智商比柯文哲還高呀！