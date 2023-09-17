超思進口蛋圖利疑雲已衍生為食安風暴，如果不是台中市長盧秀燕串連藍營地方政府，主動追查進口雞蛋流向，神隱多日的農業部長陳吉仲也不會硬著頭皮召開記者會說明。陳吉仲一開口就洩露驚人內幕，原來占比37.18%的5402萬顆進口蛋，因耗損及到期，將耗費2億元製成堆肥，締造另類「台灣奇蹟」。

陳吉仲吹噓進口專案成功抑制通膨與物價，2億堆肥成本的付出很值得，還誇稱進口雞蛋創造了60億元的效益，至於因標示不明衍生的食安風暴卻絕口不談，更不願道歉。農業部斥鉅資專案進口蛋，如今又要花至少2億元銷毀，如此浪費公帑還能臉不紅氣不喘的吹捧成政績，難怪陳吉仲成了仇恨值最高的閣員。

面對超思巴西蛋風波，蔡政府全面護航，行政院副院長鄭文燦甚至讚許為「公私合作搶蛋」。陳吉仲原本有恃無恐，沒想到最關心食安的「媽媽市長」盧秀燕鍥而不捨，兩度發函要求農業部提供所有進口蛋流向未果，串連藍營縣市首長共同展開食安稽查，首波桃園市衛生局率先查獲仲毅農產品公司，混合台灣產及進口蛋製作未殺菌液蛋賣給糕餅業者，炸開食安核彈。

仲毅不只混合液蛋，散裝籃蛋同時賣給早餐店、雜貨店及市場攤販，由於都沒有標示產地，店家及消費者可能都誤以為買的是國產雞蛋。消息傳開消費者人心惶惶，憂心壞蛋已吃下肚，家長更擔心混蛋流入校園營養午餐。即將面臨重罰的仲毅則與台農一樣大喊冤屈，指稱是中央政府請託幫忙處理畜產會的雞蛋，怎知道會有問題？

仲毅與台農一個混合蛋液、一個標示不符，兩家公司即使有冤也不值得同情，畢竟食安不能兒戲。更不能原諒的是蔡政府的無能，無法做好農業供需管控，任由陳吉仲與畜產會董事長林聰賢拿人民納稅錢大撒幣，專案進口蛋粉飾太平，過程中不只有圖利廠商之嫌，食安風暴更一發不可收拾。

民進黨的「蛋蛋危機」延燒近1個月，已影響總統參選人賴清德選情，期間媒體堵問進口蛋，賴明顯切割，通通笑而不答。顯見在野陣營這一波凌厲攻擊打到了痛點。多虧盧秀燕吹響號角，陳吉仲才無所遁形，因立法院22日開議，將邀請行政院長陳建仁做進口蛋專案報告，陳吉仲想保官位先幫長官擋子彈，不料露餡埋下更多炸藥。

全台22位縣市首長國民黨占14席，這是國民黨贏回政權最大的利基。進口蛋風暴藍營首長揮出漂亮的一擊，已逼得躺著選的賴清德必須站著選。藍營一定要再接再厲共同出擊，在陳建仁專案報告前天天開花，讓國人了解傲慢蔡政府的錯誤政策比貪汙更可怕，唯一的解方就是2024政黨輪替。

（作者為大學教師）