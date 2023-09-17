蔡英文總統任期7年迄今共失去9個邦交國，中美洲就有4個國家與我國斷交，分別為巴拿馬（2017年6月）、薩爾瓦多（2018年8月）、尼加拉瓜（2021年12月）及宏都拉斯（2023年3月）。這幾次斷交聲明皆表明「中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國的一部份」；這4個國家與大陸建交，也結束了彼等與中華民國約77～105年的邦交關係。

中美洲有7個國家，仍有2個國家與我維持邦交（貝里斯、瓜地馬拉）。今年8月21日中美洲議會（成立於1991年）做成決議：「由中華人民共和國取代台灣成為議會永久觀察員」，結束了我國24年的「永久」觀察員的榮譽身分（1999～2023年）。除了我國與中美洲人民友誼常存外，我國和中美洲銀行（CABEI）的關係也面臨空前挑戰。

震驚與遺憾之餘，筆者認為思考我國邦交國正在以不可逆的進程歸零的時空環境下，我們該痛定思痛，以中美洲銀行為試點，改弦易轍往日「外交」的行事風格。筆者淺見如下：繼續參與CABEI運作；主動提案邀請大陸加入中美洲銀行（讓兩岸共同為中美洲人民福祉做出貢獻）。

中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration，CABEI）創立於1960年，旨在提供脫貧、融資、經濟、社會、教育、環境等發展。我國於1992年以區域外會員的身分（non-regional member）加入銀行共襄盛舉。截至2021年底我國持股最大（比例達11.4%），認購資本額為7.763億美金（外加贊助1.336億美元）；更重要的是截至2023年1月，CABEI在台灣通過櫃買中心發行的金融債券累計高達32億美元，占總發行量20%。CABEI執行總裁Mossi對我國的貢獻讚譽不已。

肇因於中美洲議會「排台納中」之舉，我國是否續留CABEI引起討論，有識之士認為「台灣應設立損點，將外交資源精準投放在願意真心相待的友邦上」。對此看法，筆者有不同看法；亦即，我們應繼續參與CABEI運作並且做的更多！

當年參與CABEI顯有邦交的政治考量，但更重要的應是協助中美洲脫貧及經濟建設，這種援外的「善意」看來已難以政治的「現實─斷交…」回報來滿足，卻反而彌足珍貴。亦即，透過參與CABEI逾30年，有助中美洲人民的生活改善，當然有繼續參與的意義。「義利相兼，以義為先」此之謂也！

此外，秉持著當年援助中美洲經濟發展的理念及逾30年投入銀行業務的心得，我國應以資深區域外會員身分主動在CABEI提案邀請中國大陸以相同身分入股中美洲銀行，讓兩岸「共同」為中美洲人民福祉做出貢獻。如此，我國繼續中美洲銀行的角色，尚可創造兩岸、中美洲三贏的局面，豈非塞翁失馬呢？

（談到義利相兼，附帶一筆。筆者猶記今年3月宏都拉斯宣布與我斷交時，我外交部隨即表示原本預計提供宏國來台近百位學生完成學位的獎學金僅提供至學期結束，不再負責彼等完成學位云云。乍聽之下，筆者對政府的短視決定感到失望，因為此項決定顯示我們將政治局勢變動的不利益交由無助的宏國學生承擔，不免為德不卒。）

結語：我國於1971年被「趕出」聯合國，1979年美國與我斷交等因素產生邦交國數銳減的骨牌效應持續發酵迄今，目前僅剩13個邦交國（包括教廷）。另方面，自從改革開放迄今逾40年，中國大陸位居全球第2大經濟體也是有目共睹。因此，除非兩岸關係大幅改善（如馬總統任期內），不久的將來邦交國數歸零，筆者也不感意外。

但是，筆者以為，邦交國歸零是福未必是禍，重點在於身處「台灣澎湖金門馬祖」的中華民國政府及選民如何定位兩岸關係。面對頻繁斷交甚至歸零的困境，筆者完全贊同前外長錢復當年的遠見，提醒「兩岸關係位階高於外交關係」！基此，祝願續留中美洲銀行─創造兩岸、中美洲三贏早日實現！

（作者為法律教授、海基會首任秘書長、良制一國的信仰者）