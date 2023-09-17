超思巴西雞蛋案疑雲密佈，儘管農業部長陳吉仲已親上火線開記者會試圖滅火，但從反應來看顯然效果不佳。畢竟，由一家資本額不高的雞蛋進口商取得專案進口的特許；取得前又發生申請停業再復業特殊過程；進口量又高佔六成專案進口蛋之譜；透過民間企業購買較能減少政治風險避免貿易阻礙的官方說法也無法服眾。對此農業部甚至尚未回應提供立委索資，消極作風讓人直接聯想教育部針對總統蔡英文論文案祭出封存公文30年的手法。農業部如此不避諱瓜田李下的質疑，實讓人為之瞠目結舌。

會讓農業部長陳吉仲老神在在的重要原因，當然是來自於在野陣營至今拿不出一刀斃命的證據；但也不能直接排除原本就「一切合法」的可能。不過，如藉由轟動一時尼克森水門案事件始末來描述超思巴西雞蛋案，仍不能完全否定案情由目前的「雞蛋門」疑雲走向「蛋門案」的可能。

回顧水門案發生之初，當時被輿論譏為是三流的竊盜未遂案，用現下的選舉用詞就是在野陣營「選舉奧步」、「輸不起」，畢竟當時尼克森選情遙遙領先對手，連任幾乎毫無懸念，動用違法行徑操控選舉的必要性太低。

然而就在《華盛頓郵報》兩名記者的職業使命催動下，案情有了爆炸性進展，破案關鍵的消息來源是聞名至今代號為「深喉嚨」的內部知情爆料者，深喉嚨道出尼克森白宮與總統競選總部核心團隊「一套人馬兩塊招牌」運作模式下的選舉奧步。當時關鍵的白宮錄音帶揭露了尼克森或許並未事先授權犯行，但得知後仍默許總選總部核心團隊胡搞瞎搞的真相，最終讓尼克森由連任成功的雲頂跌入狼狽辭職的深淵。

事發多年後，時任美國聯邦調查局（FBI）副局長的馬克•費爾特公開承認他就是深喉嚨。他自承行為動機是道德和愛國，為了把國家從不公正中挽救出來，只能不惜冒個人風險。

水門案的始末提供了思考超思巴西雞蛋案的思路。包括但不限於：統治高層對案情始末的角色與應對態度；以及底下官員基於個人狹隘利益胡搞瞎搞的危害性；媒體第四權的使命重要性；內部知情人士反正對於案情突破的重要性；重大政治醜聞往往一開始毫不起眼。

假設一旦雞蛋門案情有圖利事證竄出，此案規模或許難以如同水門案一樣牽涉到總統同意默許的爆炸性發展，但就算不涉及總統、行政院高層授意，如在選前爆出高度違法疑慮的進展，仍難以避免對選情發揮震撼性作用，最終必將動搖蔡、陳、賴的執政正當性與當選可能性。

或許可由農業部長陳吉仲未來是否會做出重大的政治去留的決定，來評估「雞蛋門」疑雲走向「蛋門案」的可能。畢竟水門案爆發後，尼克森兩位重要助理哈爾德曼和埃利希曼「被辭職」的關鍵事件，為案情進度推進發揮了關鍵效果。

儘管社會對於案情的注意力已由蛋商取得專案進口的合法性走向過期蛋、產地標示錯誤的細節分支，導致要求部長陳吉仲下台的聲浪高漲。但有了水門案這個處理範本，辭職下台並不一定成為政治處理上最高明的選擇，陳吉仲實應針對眾多質疑指控提供更多的清白證據，否則下台必將成為陳個人從政歷史定位的定錨點。

題外話，水門案尼克森總統尚有道德下限選擇辭職；反觀現今執政黨道德風氣敗壞之甚，已反映在兩次地方選舉民眾對民進黨進行選票否定，失去人民信任已成事實，倘再有動搖執政基礎的弊案傳出，相關官員是否能選擇尼克森辭職作法?恐怕世人存疑。（作者為自由撰稿者）

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