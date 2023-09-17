美麗島電子報最新總統大選民調顯示，賴清德支持度連續下滑，在三腳督下有35.2%、四腳督則下滑至34.3%，雖然侯友宜與柯文哲支持度仍不及賴，但侯柯結合或非綠支持度加總都能超越賴，凸顯賴已然是「脆弱的優勢」。而立法院即將開議，藍白陣營正計畫合作加強監督力道，賴清德除了難甩執政包袱外，藍白從立院開始進行合作，恐成為賴清德民調的轉折點。

賴清德的支持度無法穩定突破4成、甚至在美麗島電子報民調連5次下滑的原因頗為明顯。除本身政治魅力不強，議題設定及話題行銷能力稍弱，無法主導選舉進程，強化領導品牌印記外，近期的進口蛋風暴對其衝擊確實明顯。除了農業部長陳吉仲相關論述及回應一直被在野質疑，產生議題設定的效果外，賴清德針對政府作為不到位之處鮮少批評，對於外界廣泛的質疑避而遠之，根本無法形塑領導者願意負責任的格局與氣度，當然扣分。 此外，針對賴清德老家被質疑違建的部分，相對柯文哲老家已經雇人拆除，國民黨和民眾黨都要求民進黨政府不要「雙標」，應以相同標準看待老家違建。即便賴營有相關說明，賴也表示會尊重新北市政府及礦務局的認定，但柯家有動作，賴仍按兵不動，在觀感上賴仍棋差一著。

雖然賴清德目前民調領先，但近期影響他支持度的變數仍有不少，包括延燒不止的進口蛋風暴與南部登革熱疫情，以及藍軍一直抨擊的綠能爭議。尤其農業部硬拗、甚至動輒提告的操作，更會引發惡感，進口蛋可能圖利廠商的爭議衍生出食安問題，更造成滾雪球效應，不利賴選情。

至於賴清德副手的選擇，若是真如傳聞中的駐美代表蕭美琴，雖然她獲美方信任有其「功能性定位」，能夠幫賴緩和美方的「疑賴論」且能補強賴在國際專業上的不足，但「純綠」的組合會限制賴拓票中間選民的力道，也就更難突破民調天花板了。

特別是在侯柯配或非綠加總的支持度可望超過賴的情況下，除了讓賴民調「脆弱的優勢」更明顯外，更是促使藍白合的驅動力。基於此，藍白也打鐵趁熱啟動合作，近日國民黨團總召曾銘宗透露，已和民眾黨團總召邱臣遠見面談過，兩黨團在立法院召委選舉、法案及議題等「合作有初步共識」，而國會中藍白合作累積出的善意與互信，也可望擴散至立委選舉中，讓兩黨在選區禮讓或是不分區的名單安排上更積極地找到擴大非綠席次的方案，只要能形成共識，雙方就能更進一步提升到總統選舉層級的合作。

不過藍白雖有合作利基，但談到總統選舉時，競爭關係難免會被放大，增加合作難度，因此以下幾個變數仍得先行控制，第一，綠營勢必藉機發動攻擊，維持侯、柯均勢，增加藍白談判難度，如何破此攻勢，藍白得有方案。第二，郭台銘仍不放棄在非綠陣營中有主導角色，即便是虛張聲勢且支持度仍無起色，但其騷擾戰術仍會影響侯、柯間的互信。第三，侯、柯勢均力敵，仍得在最短時間內分出勝負，整合的結果才能取信於眾。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）