做商人，成了億萬富翁，很風光；但是，午夜夢迴，卻也經常有苦難言，因為夾心餅乾不好當，賺了錢，人家說是奸商；一到選舉，政治人物都來要錢。

海基會近年舉辦的台商節慶聯誼活動情況可說是兩岸關係的縮影。重量級的台商紛紛找理由缺席，他們實在心裡有氣，每年辛苦從中國大陸為台灣賺進約1700多億美元的貿易順差，但蔡政府7年多來就是反中、抗中、去中，根本沒有考量如何保護台商在大陸的投資、貿易和商務權益，甚至他們及家人的生命安全。平常把他們當棄嬰，一到節慶，又要他們去充場面。他們其實不想去吃這種應酬飯，否則豈不等同贊成蔡政府的兩岸作為，為官方背書。

重量級台商不想去參加海基會舉辦的聯誼活動另一個理由是，蔡政府的許多政務官愈來愈聽不進工商界的建言。民不與官鬥，他們當然會擔心話講重了，被查稅、查水表；何況，大陸近年的營運環境也有很大的改變，太親近民進黨對台商可能是自找麻煩，凡事低姿態些比較安全。

台商在人屋簷下當然得低頭。想獨立參選總統的郭台銘最近放了一些不把中共放在眼裡的氣話。哇！搞得鴻海集團不得不站出來表態切割，投資人則是心驚膽顫。其實談到台商對企業營運相關的財政、賦稅、金融和經貿建言，大陸高官們倒比蔡政府有接納的雅量。

有3位台商會長都表示，他們過去曾向大陸國務院總理溫家寶當面抗議，指中共要徵收17%的出口稅，又要增加勞動保險負擔，再加上人民幣匯率兩年升值20%，無異是要將台商等出口導向的企業掃地出門。那時，台商的發言都很氣憤，用詞也很激烈，溫家寶當場承諾會帶回去研究，3個禮拜後就給出答案，將出口稅降為13%。

不少台商也坦言現在對國民黨的兩岸政策非常失望，理由是近年來國民黨不願對「九二共識、一中各表」辯護，也不熱衷和中共保持高層溝通，選舉時要各地台商出錢出力，平時台商有事卻經常使不上力。中共高層對國民黨好像也不那麼在乎了。兩岸關係本是國民黨的強項，如今卻淪落到連課綱都拿不定主意。

國民黨總統參選人侯友宜最近和台商見面。不少台商當面表達他們對國民黨的失望，兩岸政策搖擺，在立法院又軟弱無力，完全沒有在野最大黨的問政功力；雖然掌握多數縣市的執政權和議會，但至今仍看不出有培養青年梯隊的覺醒。

有台商重量級人士指出，2024總統大選真是兩岸關係關鍵性的一役。從中共最近出席兩岸相關論壇或活動的層級降低，以及對蔡政府一些作為批判用詞的無禮，台灣是該擔憂中共會用更多的政治、軍事、外交和經濟的手段來阻撓台灣未來的生存和發展了。好好的「兩岸一家親」卻要搞得跟仇人一般，真是無言。

兄弟雖各自登山，但要競合，不是對抗，兩岸如此，當前的在野政黨更該如此。多數台商會長們對於郭台銘參選也十分不諒解，郭既然以「主流民意大聯盟」自居，志在下架民進黨，適當時機就應知所進退，見好就收，不要魯莽行事，亂了明年總統大局。

（作者為國家公益發展協進會理事長）