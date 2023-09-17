近來，很多美國人都在說台海兵凶戰危，還有外媒說「台灣是地球最危險之地」。然而，作為這場大家擔憂可能發生戰爭的雙方，民進黨政府和中國大陸方面顯然做出截然相反的動作。民進黨政府自然還是維持一貫聯美抗中的路線，大陸那邊則是頻頻對台灣民眾釋出善意。

9月12日，發佈福建對台示範區21條意見，內容覆蓋相當全面。國務院台辦主任宋濤則於日前專程到杭州，會見中國國民黨前主席洪秀柱一行，這種主隨客便的安排並不尋常。甚至，連中共中央總書記、國家主席習近平也於15日向第六屆海峽兩岸青年發展論壇致賀信，內容強調，兩岸青年生逢其時，施展才幹的舞台無比廣闊，實現夢想的前景無比光明，歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。

在這些不尋常的信號背後，筆者還注意到，多家大陸官媒不約而同的在凸顯一句話「把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人手中」，例如央視海峽時評的題目就叫做《把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人手中》，其中還指出青年已成為兩岸交流最活躍的群體，青年交流能夠成為兩岸良性對話、善意溝通的重要引擎，因為兩岸的年青人開放性大、可塑性高，未被固著僵化。

今年是台灣的大選年，對於總統選舉最重要的國防、兩岸、外交政策，事實上目前檯面上的三組或四組候選人都還沒有真正的政策牛肉端出。大陸近來的種種動作無疑也在這個敏感的時間節點釋放訊號，兩岸都是中國人還是一家親，這不僅僅是一句口號，台灣政治人物應該要仔細斟酌，孫中山和蔣中正念兹在兹，做個堂堂正正中國人，不應該成為那麼難說出口的一句話。

更何況，10月份大陸對台貿易壁壘調查這個靴子可能就要落地，這個時候大陸所釋放的訊號不能簡單地理解為是例行公事的信心喊話，背後的實力和動作都與以往大有不同，經濟制裁的大棒即將落下，和平紅利不復存在，可惜綠營許多政治人物還沒有認清現實，夸言台灣經貿即將獨立。

善意與誠意理應是相互的，和平也需要雙方共同努力。但民進黨政府在兩岸問題上的做法不僅善意不夠，還誠意缺缺，仰美國鼻息、緊抱大腿、亦步亦趨，甚至持續挑戰大陸底線，幾度把台海緊張局勢推到高點，於兩岸和平沒有一丁點好處。

倘若哪天台海真的一觸即發、烽火燃眉了，大陸方面有充分的理由說責任應該不在持續釋放善意的一方，師出有名指稱都是外部干涉和台獨分裂勢力惹的禍，只是一般台灣民眾何其無辜，被迫淪為砲灰。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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