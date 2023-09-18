「到重慶創業30年，燃氣灶、熱水器換了七八代，民眾廚房裡的變化，也是翻天覆地的。」年代廚衛創始人、77歲的台商黃錦勳說。

●登「陸」發現機遇

黃錦勳生於台灣，在20世紀70年代創立了液化氣企業。1992年，他第一次到重慶考察，敏銳地發現了液化氣的商機。「這裡液化氣很少見，基本上是燒煤，焦煤、蜂窩煤都有。」黃錦勳說，那時候，山城重慶總讓人感覺灰濛濛的，多半跟燒煤有關，街上的飯館很少，咖啡館更是稀罕。

一番考察下來，黃錦勳卻看好液化氣行業在這裡的發展潛力，於1993年投資2000萬元人民幣，在重慶沙坪壩建成了大型液化氣站，想通過一罐罐液化氣，讓民眾的廚房更清爽。

黃錦勳說，廚房是家的重要功能區間，與之相關的液化氣雖然是傳統行業，但也是剛需，因此，他十分看好這個行業。然而，創業之路卻超出他的原定計劃：隨著液化氣行業的日漸飽和，競爭激烈，他數年間虧損數千萬元，一度到了難以為繼的地步。

「做生意就是這樣，有賺有虧。」黃錦勳說，在生意一籌莫展之際，他發現原本作為「副業」的燃氣灶、熱水器業務不但沒有虧損，每年還能賺上幾十萬元。於是，1998年，黃錦勳決定「轉戰」廚電行業，創立了年代廚衛。

●從「有」到「好」的事業

「市場在變化，背後其實是民眾的生活在變，需求也在變。」黃錦勳說，隨著天然氣相關基礎設施的完善，民眾對液化氣的需求在減弱。同時，在廚房裡，對於灶具的功能、款式、性能的要求，卻越來越高。

黃錦勳舉例說，燃燒技術是燃氣灶的核心，說到底，就是如何讓燃氣充分地燃燒，保證燒出來的菜「好吃」。隨著大家對廚房清潔度要求提高，抽油煙機功能也不斷升級，因為民眾要「好吃又好看」。

又如，熱水器方面，此前只需不斷鑽研水、燃氣的配比，選擇點火時機，搞好熱水相關技術即可；近年來，隨著語音控制等智能技術的發展，年代廚衛也鑽研更多技術，推出了語音控制的熱水器，滿足多樣化需求。

廚電升級讓廚房越來越漂亮，城市越來越宜居。「我們以前的廣告語是『有家有年代』，後來改成了『好家好年代』。」黃錦勳說，從「有」到「好」的轉變，也折射了民眾在廚衛領域的種種變化，這種變化對企業而言是發展的機遇。

30年間，年代廚衛逐漸發展，在重慶乃至大陸，都已成為行業知名企業。「我們在川渝地區經銷商超500家，近十年來，除去淘汰、關閉的門店，年代廚衛在重慶的門店數量增長了約40%。」黃錦勳說。

●助推兩岸經貿往來

從當初的獨自一人「登陸」，到如今變成一家三代來渝發展，兩個兒媳分別來自四川、山東，「兩岸一家親」早已深入血脈，因為年齡等原因，他已經讓兒子「接班」年代廚衛，自己則有了一個更重要的身份，兩地企業合作的推動者。

此前曾擔任過多屆的重慶市台灣同胞投資企業協會會長，目前作為該協會的榮譽會長，不少台企來重慶考察，黃錦勳都會傾力支持。「台灣老鄉過來重慶創業、投資，都會聯繫我。」黃錦勳說，這是對自己的一份信任，他也理所應當為參與兩岸經貿往來的同胞們做好服務。他希望更多有想法的台胞，不妨像他一樣，多來大陸看看、走走，共享發展機遇。（張旭）

（本文來源：中國新聞網）