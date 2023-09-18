日前民眾黨總統參選人柯文哲再度重申，一旦當選總統就要籌組「百分之百是聯合政府」，下屆立法院三黨不過半的機會很高，民眾黨最多只有十幾席不會過半，行政院長應該由國會最大黨來推薦，才能確保政局穩定。這個說法與藍白結盟、非綠政治聯盟，其概念界定及內涵不盡然相同，國民黨基本上排除執政後藍綠政治結盟。

反對者以為，若民進黨仍是國會最大黨，柯當選由綠組閣根本無法完成政黨輪替；柯更應爭取藍營支持組成穩定多數執政聯盟，而非現又攻擊罵民進黨又倡議最大黨組閣；將政黨利益置於國家利益之上；與現行台灣政府體制屬於半總統制、雙首長制有所不同，其難度會非常高、缺乏穩定性，只會重蹈唐飛內閣覆轍。從政治操作檢視， 拋出「聯合政府」議題恐怕是個假議題。

贊成者認為，聯合政府具有團結台灣、建構和諧社會及提升國家治理作用。一方面解決民眾黨為小黨，其執政人才不足問題，藉由聯合政府培養藍綠白政治菁英共同執政；另一方面可建構團結和諧的台灣社會，而非分裂仇恨的國家，台灣需要一個清廉勤政、愛民愛鄉的聯合政府領導。台灣社會面臨統獨爭論、國家認同分歧、政黨極度對立，有必要重新凝聚國家認同、政黨合作，創造「台灣共識」。

民眾黨再度高唱呼籲台灣社會民眾應關注如何「上架聯合政府」，這引來國民黨主席朱立倫再度重申要「團結在野力量」，組成「非綠聯盟」。第三勢力白色力量倡議「上架聯合政府」，或泛藍陣營呼籲「執政大聯盟」，兩者間乍看下似有內涵相同，然其差異處頗大，其中關鍵在於若下架民進黨政府，民進黨還是未來「聯合政府」政黨成員嗎？

藍白共同政治目標在於「下架民進黨政府」，終結民進黨一黨獨大，幾乎完全掌握行政權及立法權的「一致性政府」；所不同處是若柯文哲當選總統，選後主張由最大黨組成「大聯合政府」，只要民進黨成為立法院最大多數，這並不排除與綠營合作。柯文哲藉倡議「聯合政府」，旨在說服那些質疑其執政人才匱乏、經驗不足及合法性基礎不穩的批評。

在台灣總統選戰中，若「聯合政府」議題策略操作得宜，將可發揮跨越傳統藍綠對立、拉攏藍綠及中間選民作用，此項倡議成為白色力量達成「選票極大化」目標之有效策略。「藍白合」不僅具有社會民意基礎，更有兩岸政策相近優勢及治理能力。台灣社會普遍民意高達六成，希望「下架民進黨政府」，不希望民進黨永續執政；而民進黨候選人賴清德即使當選，也可能成為少數總統，不僅台灣社會紛爭擾亂及兩岸關係也將陷入惡性循環。

藍白分別皆主張「九二共識」、「兩岸一家親」，反對「一國兩制」；及倡議兩岸交流與合作，具重啟兩岸兩會對話協商能力，例如皆支持雙城論壇、反對「抗中保台」路線及主張「友美和中」外交路線。又「聯合政府」具化解台灣極化政治對立及衝突之功能，若是民進黨在立法院取得相對多數，如此就存在選前「藍白」可能合作性，轉變成選後也會發生「藍白綠合作」可能性，如此將跳脫傳統藍綠兩元對峙權力及民意結構，這對緩解台灣政黨惡鬥、統獨紛爭、族群對立及國家認同衝突，或有所助益。

如衆所周知，民進黨與國民黨在國家認同、兩岸定位，及兩岸路線及國際戰略南轅北轍，此隱含統獨對立、台灣人與中國人認同、實施「聯美抗中」或「友美和中」戰略選擇，是否接受「九二共識」重啟兩岸對話協商、交流合作爭論，事實上要籌組大聯合政府其障礙重重。

當「聯合政府」並不排除與民進黨合作，可能弱化藍白政治勢力結盟。柯所拋出「聯合政府」，並未排除與民進黨合作，柯曾表態由立法院最大多數黨組閣。國民黨則提出是要團結在野的力量，選前組成「在野大聯盟」、「非綠大聯盟」，「公平正義大聯盟」；選後若重返執政將成為「執政大聯盟」，但此為「藍白」合作下執政大聯盟。

柯文哲若選前主張「藍白和」，選後卻可能要籌組「綠藍白合」，這將使藍白更不易團結合作。藍倡議「執政聯盟」合作對象，無論是選前與選後皆是「藍白合作」政治聯盟，依然是強化「綠」與「藍白」兩元政治競爭對抗。而白倡議「聯合內閣」，並不排除選後與民進黨合作，鑑於既往藍綠互鬥政治格局，雙方選民在意識型態及路線之極致差異化，這可能使藍營選民傾向不易支持柯文哲與侯友宜合作，甚至會降低其選舉投票意願。

「聯合政府」的選舉宣傳邊際效應恐不斷遞減。國民黨提出「執政聯盟」，在對象選擇上排除民進黨，在合作議題上比「聯合政府」僅在組閣合作層面，更為廣泛及多元性，包括議題、政策結盟及立法院、行政院政治權力分享等。白拋出「聯合政府」後，試圖拉攏淡藍綠選民及中間選民，看似已攻占2024年選舉戰略制高點，這可能讓藍營完全陷於被動局面，因而再重申「執政聯盟」、「非綠聯盟」倡議，以破除「聯合政府」政治效應。

然無論是「執政聯盟」或「聯合政府」主張，最具有鞏固內部凝聚及拓展政治勢力及支持度，目前尚難以完全論斷。檢視柯雖目前民調排列第二，但侯有時民調也會超越柯排列第二，與柯的支持度差距逐漸縮小。整體而論，柯的政治聲勢及聲量，皆有下降趨勢。

「聯合內閣」作為跳脫傳統藍綠兩元對峙、政黨惡鬥、統獨對立、認同衝突，似乎開出一帖好的治癒斷裂且分化的台灣社會的另類藥方，成為擺脫「非藍即綠」第三條路線。無論是作為拉攏淡藍淡綠選民，及搶奪中間選民的選戰策略工具；或作為選後主導台灣政治及兩岸關係發展的治國理政第三條路線，聯合政府確實是一項創新性戰略框架思考。

然則在選前可能「藍白合作」，選後擴增至「綠藍白合作」，在欠缺政治歷史經驗及政黨互鬥、統獨對立及國家認同分歧的台灣社會，這種「歷史路徑依賴」的經驗慣性並不易消除，恐怕第三條路線的局限及阻力仍困難重重，甚至是一項「不可能任務」。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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