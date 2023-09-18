平靜的周日下午，傳出了農業部長陳吉仲，提出口頭辭職消息， 立即造成網路瘋傳， 但這新聞有很多可疑的地方。

首先，為何選在周日？這天不是辦公日，有任何正式的決定，都不應該在此日拋出，顯然這是經過精心策畫，也是測試社會反應的一則新聞。

其次，既然是口頭請辭，那麼就只應存在於陳吉仲跟陳建仁之間，為何造成了消息外流？顯然是有人故意釋出並趁機放話！

後來行政院長辦公室證實有此一事，但尚未作出決定，證明陳建仁只是一個傀儡，他正等著上層的進一步指示。

此時的蘇前院長立即發聲，維護昔日聽話部屬陳吉仲的官位。蘇貞昌態度堅定地指出，進口雞蛋案目前尚在調查中，就有人開始放話展開政治操作，顯然內情並不簡單。他並表示陳吉仲沒日沒夜的盡忠職守，處理困難局面時卻遭此對待，對陳並不公平。

蘇間接透露了黨內鬥爭的實情，指出不同派系已發動攻擊，暗指新潮流想鬥垮英系官員的殘酷事實。平時都立即代表行政院發言的副院長鄭文璨，周日卻神隱全天，因為新潮流出身的他並不適合發言，直到晚間時刻，才由院長辦公室發言，陳部長請辭已被院長慰留。

這個周日的部長保衛戰，只是暫時按下不表，因為其他派系，並未加入鬥爭陳吉仲的行列，更何況22日尚有立法院開議，需要陳吉仲去為民進黨擋子彈，所以這場民進黨內的攻防，尚有後續發展有待觀察！

陳吉仲以為，他的胡作非為會得到全黨的聲援，其實他是資淺又非主流的黨員，還不知道黨的鬥爭文化，又沒有用案件顧全各方利益，所以，他被逼下台只是遲早的事！

蘇貞昌出面的短短幾十秒的不平談話，透露出民進黨內的風暴已是山雨欲來的情勢。蘇貞昌已經拉開了民進黨激烈內鬥的序幕，好戲正要上場！

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