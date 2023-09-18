陳吉仲是蔡政府裡面最雙標、最愛說謊、最沒有風骨的無能庸吏，雖然捅出一堆婁子，但是有5個理由陳吉仲部長現在還不能下台。

第一、台灣民進黨必須為中國共產黨樹立典範，證明民進黨的黨德黨格更勝於共產黨。

最近隨著習近平的大力反貪，中國前外交部長秦剛與現任國防部長李尚福紛紛被解職調查。如果這時候蔡英文政府的農業部長陳吉仲也因為進口雞蛋疑似圖利廠商而請辭下台，那麼如何能夠突顯台灣的民進黨比中國共產黨臉皮更厚、心肝更黑、胃口更貪呢？

因此無論民怨有多大，陳部長一定要在蔡英文的全黨相挺下，好官自我為之，這樣才能夠在兩岸的競爭中，樹立「見過不要臉，沒見過比民進黨更不要臉」的台灣本土典範。

第二、民進黨必須團結死忠的支持者，證明愚蠢的力量可以打敗在台的中共同路人。

台派的死忠信眾在黨的領導之下，堅信「食萊豬可以護台灣，飲核水可以爭民主，吃臭蛋可以顧主權。」如果這個時候蔡政府讓陳吉仲因為過期的進口雞蛋流入民間，引發食安問題而下台，那麼豈不是傷害了死忠支持者的偉大情操嗎？

因此無論有多少人的健康會受到影響，陳部長一定要撇清關係，堅守崗位，強調自己是如蘇貞昌院長所說的「做到流汗被嫌到流涎」，這樣才能集結民進黨支持者的士氣，用愚蠢的力量打敗那些批評「國家雞蛋隊」的中共同路人。

第三、民進黨必須向在野黨展示，面對一群廢物躺著選就能贏，所以根本不需要用心執政。

蔡英文執政7年多以來，在野黨的無能軟弱與各懷鬼胎，無疑是為民進黨的貪腐濫權打了一針強心劑，因此可以毫無忌憚、為所欲為地掏空國庫，從進口雞蛋、快篩、口罩、疫苗，到綠能、光電、軍購、前瞻建設「無所不貪，無所不包」，因此陳部長這時候如果因為疑似貪錢而請辭下台，那麼豈不是「長在野無能志氣，滅自己貪腐威風」嗎？

因此農業部不論花錢名目、預算編列的再怎麼不合理，陳部長也要拿出「雨中哽咽」的決心與精神，在立法院的質詢台上發揮吉娃娃告人的威嚇能力，這樣才能突顯「看不起在野黨，躺著選就能贏」的偉大本土力量。

第四、民進黨必須繼續提供糧草，餵飽網路上那些流犬網軍與綠營側翼。

根據台灣的維基百科，農業部可說是1450網軍的始祖。1450一詞源於2019年農委會以1450萬預算用於「加強農業訊息因應對策計劃」，雇用小編在社交平台進行「訊息即時澄清」工作，遭質疑是拿人民納稅錢養網軍，最終「1450」演變成民進黨網軍的代名詞。在陳吉仲任內，農委會／農業部的宣傳預算，每一年都大幅增加，如果陳部長現在下台，那麼那些靠著農業部吃喝打賞的網路蟑螂，豈不是要孤苦無依，流落街頭了嗎？

因此為了壯大民進黨的網路聲勢，陳部長再怎麼委屈也要忍辱負重，堅不下台，這樣才能夠讓那些綠營側翼與網軍有足夠的子彈能夠去攻擊、出征、霸凌一切批評、監督政府的聲浪。

第五、陳吉仲部長不能下台的最後一個理由就是，如果邪惡能夠這麼輕易地被打敗，那麼民進黨如何還能說服人民加入邪惡呢？

作為一個學者從政，陳部長所為我們演譯的就是「廟堂之上，朽木何以為官；殿陛之間，禽獸如何食祿。」換句話說，他所代表的圖騰意義就是台灣「知識分子的集體墮落」以及「專業良知的整體喪失」。對於那些汲汲於加入民進黨尋找「升官發財」之路的年輕人，如果陳部長的下場如此不堪，何來豬仔勵志的榮華富貴呢？

因此作為一個民進黨奴官的樣板，陳吉仲一定要大富大貴，無災無難，既不能狼狽下台，也不能有牢獄之災，這樣才能夠激勵更多的台派子弟加入本土政權，光大台灣價值。

總之，黨之所以偉大，就是因為在歷史的洪流裡，不斷有像陳吉仲這樣的知識分子，背叛了自己的理念，揚棄了自己的價值，投身到黨的「貪汙、歪哥、愛台幣」的台獨建國的康莊大道上，如果陳扛不住了壓力而下台，如何能夠讓台派邪教持續將台灣價值發揚光大呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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