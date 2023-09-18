華為是中國大陸最大的通訊設備和智能手機製造商。2019年受美中貿易戰影響，其業務遭美國全面制裁，並在半導體方面，更是失去輝達、超威及英特爾等重要的晶片供應商，讓其手機產品面臨嚴重的晶片荒。

然而，就在全球以為華為即將走到盡頭之時，2023年8月底，華為無預警「低調」推出新款5G手機Mate 60 Pro，讓國際社會看到大陸貌似成功突破美國的晶片封鎖。而該款手機推出後，即在大陸市場引發轟動，並乘勝追擊將其推向海外市場。

在經歷晶片限制進口後的大陸與華為，此時推出該款手機的動機和意圖為何呢？我們可從下列兩個面向探討得知：

一、大陸大內宣：推出Mate 60 Pro的主要用意，除了提振消費者的信心與忠誠，更同時展示華為強大的創新能力。此外，也向大陸人民展現政府不會因為晶片禁令，而失去國際經濟市場的競爭能力。大肆宣揚這種不屈不饒、自立自強、不畏強權的精神，才是中華民族及中華兒女該有的意志表現。

二、國際大外宣：向國際社會與全球市場，展現大陸的華為將成為5G技術、智慧型手機等領域的領導者。即便受到晶片禁令的打壓，仍展現夾縫中求生存的精神，以打開海外市場的門戶，吸引其他國家的目光，藉此拉攏更多的客戶與合作夥伴，將資金重新注入到大陸。同時，向美國等競爭對手發出訊息：我們不會輕易被擊敗，不會放棄全球通訊產業的地位和影響力。

另一方面，華為積極推出的這款手機，是否真的能夠實現大陸的大內宣、大外宣工作呢？

一、晶片技術：Kirin 9000S7奈米晶片，由中芯半導體所開發，但該晶片的效能及密度，恐怕僅略優於台積電10奈米的製程水準。其所使用的DUV曝光機台，雖能打造7奈米晶片，但需要多次來回曝光。如此一來，將使生產良率無法達到商用水準。而若要讓手機晶片達到量產規模，可透過減少曝光製程的方式，但相對也會導致生產良率不佳。

二、作業系統：Harmony OS 4.0作業系統，是華為自主開發的系統。但當前華為的開發者生態並不完善，Harmony系統需要兼容Android系統，而兼容Android，則勢必會碰到AOSP（Android Open Soure Project，Google支援的開源程式碼）。然而手機系統是需要時間開發的，所以華為後續只能隨著自身開發者生態的不斷改良，將此情況逐漸改善。

三、市場銷量：據聞Mate 60 Pro在大陸國內和海外市場，都取得不錯的銷量和評價。可當蘋果的iPhone15一開放預購，部分通路於1分鐘內就全部完售。既然蘋果在大陸仍保持著崇高的地位，更別說華為能否挑戰競爭激烈的海外市場了。

綜上所述，華為的策略可說是一步險棋，即用自己不足的技術力量，挑戰美國強大的產業壁壘。雖然在一定程度上，能提升其形象與信心，但也存在著極大的風險。總之，大陸是否能夠真正突破美國的封鎖，還有待時間和市場的檢驗。（作者為自由撰稿者）

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