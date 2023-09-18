稍早新加坡前外長楊榮文發表演說，提出台灣應考慮「中國人邦聯」概念。結果外交部發出強烈聲明，說：「不僅無助區域和平與穩定發展，也損害台美關係與台星關係正向發展，外交部表示高度遺憾，並呼籲避免讓公開意見淪為極權中國的傳聲筒。」；還說：「同時也期盼外國訪賓應邀來台出席活動，最好正確了解國際區域情勢發展，並展現對地主國的尊重及基本外交禮儀，以免被認為在協助中國政府宣傳，發表傷害台灣人民感情的不當言論，進而造成台灣社會對立與誤解。」

其實，深綠媒體並沒有對楊榮文的演說採取激烈批判的態度，相對於鋪天蓋地的抹黑言論，一、兩篇批評文章算是很節制了，因為儘管楊榮文強調兩岸血緣文化和歷史的的深厚關係，但「邦聯」的概念等於是肯定了中華民國（台灣）的主權。最微妙的是，北京方面對任何在台灣從事不利於兩岸關係的外國人的言論，都會立刻跳出來強烈批判，但這一次他們沒有講話，不意味贊成，但留下對話的空間。所以嚴格來講，楊榮文等於在北京和民進黨之間創造對話的可能，對兩岸和平非常有利，沒有人會反對的。

既然如此，外交部長吳釗燮為何立刻發表聲明強烈批判呢？原因很簡單，楊榮文以裴洛西為例，說台灣被美國利用，而裴洛西來台是吳釗燮力邀的，所以吳是全台灣唯一最感到受傷的人。問題是，這是他一個人的問題，吳釗燮的拙劣作為怎麼能夠以台灣人民的福祉為代價呢？

楊榮文談的是台灣生存和發展的策略，吳釗燮沒有正面面對問題，就開始扯到「民主人權」，還扯到「與區域內多數民主國家的理解大相逕庭」，用政治體制來迴避和平的價值與目標。這完全是扭曲焦點，而且不堪檢驗。美國正全力與越南建立親密夥伴關係，請問越南是什麼政治體制？前日本首相麻生來台灣鼓動戰爭，日本政府馬上撇清關係，強調兩岸和平才是日本的政策；東南亞國家更直接表示在中國和美國之間不選邊，吳釗燮現在連要周邊國家的部長來訪問台灣都非常困難，請問什麼是「與區域內多數民主國家的理解」？

吳釗燮對新加坡的生存策略顯然非常陌生，拜登總統去年還邀請李顯龍總理到華府訪問，雙方共同舉行記者會。新加坡是美國唯一提供最先進戰機F-35的東南亞國家，是美國最信任、最親密的東南亞友邦，吳釗燮還談什麼跟美國的關係？差遠了。儘管如此，新加坡也同時與中國大陸舉行聯合軍事演習，表現區域政治的中立性，這正是新加坡厲害的地方，吳釗燮學習都還來不及，有什麼好炫耀的？

至於台星關係，新加坡是蔡英文南向政策中最重要的國家，吳釗燮自己要切斷這個關係嗎？吳釗燮是否嫌自己丟掉的友邦還不夠多嗎？吳釗燮弄不清楚新加坡，也不知道楊榮文，最重要的是，他不知道自己是誰。

當許多台灣人仍然生活在貧窮線的黑暗角落，吳釗燮卻肆無忌憚地揮霍納稅人的錢，邀請了一大堆西方的軍火商掮客來台灣鼓動戰爭，用「民主人權」的口號包裝，把台灣人民推向戰火，自己卻荷包滿滿，邪惡無比。美國軍火商在全球製造戰爭，生靈塗炭，惡名昭彰，早已是定論。吳釗燮自甘成為邪惡軍火商的小弄臣，最後也是被玩弄於股掌之間的小籌碼，可以被隨手丟棄的。如果他不是刻意扮演醜陋的角色，起碼也是處於夢遊狀態，胡言亂語，面目猙獰。

楊榮文的演說並沒有造成台灣社會的對立，卻偶然間出現了台灣社會藍綠共同與吳釗燮個人的對立，這個結果是吳釗燮自己愚蠢的聲明所造成的。

（作者為資深媒體人）