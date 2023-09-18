台北最近兩場重要外賓講座，一是東南亞影響力聯盟主辦的台灣版「香格里拉對話」，幾位重量級國際學者討論如何面對中美衝突，核心是「制衡」，因而帶出一連串對抗性語言，如防禦、制裁、嚇阻等，凸顯兩岸戰爭風險。另一場新加坡前外長楊榮文的演說，是基於他個人生命歷程以及長期外交、政治、學術經歷，深思熟慮後的肺腑之言，帶來的是和平的訊息。

統一途徑 中國人的邦聯

楊榮文從國際權力平衡論起，認為從長期來說，美國在經濟和軍事上都不可能遏制中國大陸，台灣的命運取決於美國軍事干涉的能力，因此時間並不在台灣這邊。對於台灣來說，越早談判越有利。

楊榮文理解台灣人不想統一，但現狀終究不可維持，因此台灣可以提出自己對一個中國的詮釋，大陸不應該反對，他提出「中國人的邦聯」作為和平統一的途徑。有關「邦聯」的意見，過去也有學者提出來過，但這一次特別具有現實的意涵。

首先，近年來藍綠激烈對立，統一被徹底抹黑，任何有「統一」字眼的提案，不是被直接排斥就是被迴避。如今由一位深具國際聲望的新加坡資深外交官提出，可以讓各政黨正視統一問題。再者，兩岸已經處於戰爭的極危險邊緣，講真話的人越來越少，需要勇敢的聲音喚醒社會的和平意識，以緩和緊張局勢。

至於台灣對建言的接受度，可以從藍綠陣營反應看出，藍營原本主張和平統一，反應比較正面，綠營方面除了深綠媒體一兩篇嘲諷評論、外交部照本宣科的反應外，基本平和。比起過去對任何兩岸統一意見，經常出現疾風暴雨式的批判，態度和緩許多。畢竟「邦聯」等於是確認中華民國（台灣）的主權地位，沒有必要立刻排斥。更何況在內外壓力之下，民進黨需要表現出和平的姿態。既然是重量級外國友人提出，不妨靜觀其變。所以，大致上台灣內部對楊榮文的和平建言，表現出肯定或不否定的態度。

大陸的反應也是重要指標。從過去的慣例來看，一旦有外國重要人士在台灣發表不利於兩岸關係的言論，大陸官方必然予以強烈譴責，這一次卻保持了沉默，值得深思。由於「邦聯」涉及到不同成員主權地位的獨立存在，按照「一國兩制」構想，邏輯上應該會反對，但大陸並沒有公開排斥。

這並不意味贊成，但留下對話空間，這應該是楊榮文試探的真正目的。提出建議並不表示各方會立刻接受，但一開始起碼不會立刻排斥，既然雙方都有了不排斥的共同空間，就有進入正向對話的可能，由正向對話進入正向互動，最終進入實質談判，過程中戰爭的風險就大幅降低，終至免除。平心而論，任何外國人提出兩岸邦聯的構想，能讓大陸政府不直接排斥，是一件高難度的事情，需要很高的政治技巧。

楊榮文能夠做到這一點，絕不是偶然。他的演說內容展現了智慧和技巧，從學習太極拳談起，深入中華文化，再回憶參與兩岸加入世界貿易組織的談判，目睹台灣的政治變化，以及大陸的崛起。加上自己患重病的孩子受到慈濟志工捐獻骨髓的恩惠，充滿著對台灣土地和人民的深情。因此，不同於一般外國學者純粹就政治軍事來討論兩岸問題，經常用抗衡的角度對大陸表現敵意，結果只是刺激兩岸對立。

親戚家人 不願見到戰爭

楊榮文自稱台灣親戚，在中國人認知中，親戚算是家人。這種搏感情的模式非常有效。他的論述循著歷史發展脈絡，充滿人道精神，自然容易讓大陸接受。兩岸問題本是歷史的問題，如果不在歷史脈絡中尋找解決方案，就不可能獲得和平。所有戰爭的爆發，在於各方試圖切割歷史脈絡，喪失地緣利益磨合的空間，終至發生悲劇。

楊榮文說，身為親戚的新加坡，希望出現一個導向最終和平統一的漸進式過程，而不願見到戰爭，那將會是悲劇。在一大堆的粉飾太平、隨波逐流的評論之外，他的建言是難得的真話，也是兩岸的和平之鑰。