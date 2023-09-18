在進口雞蛋爭議聲中，農業部長陳吉仲上演一齣「請辭秀」，牽動民進黨英系、蘇系與新潮流間派系的權力鬥爭。前閣揆蘇貞昌扮起太上皇，秀一登場，火速喊話沒有陳吉仲請辭這回事，狀況外的行政院長陳建仁隔4小時後才發新聞稿呼應蘇的說法，印證陳建仁只是個傀儡院長。

陳建仁從今年1月底接任閣揆迄今，行政院對外大大小小事務只看得到副院長鄭文燦穿梭的身影，陳揆有如隱形人。當各界都在質疑資本額僅50萬的超思進口商竟能承攬逾6成、進口8814萬顆雞蛋時，也是鄭文燦親上火線掛保證，強調資本額不是重點。

陳建仁沒有派系色彩，相對的也不在權力核心範圍內。陳吉仲是「小英男孩」，他走人或留任的人事決定權豈是陳建仁能准駁的，當然是蔡英文說了算。這方面在政壇翻滾成精的蘇貞昌最懂得出手時機，當陳吉仲請辭秀一上場，蘇直接叫板「有人急著放話、操作，這非常惡劣」。

蘇貞昌不但強調陳吉仲還沒有提出辭職書，更搬出蔡英文沒有要陳辭職。蘇這一招衝衝衝，一來證明他寶刀未老，二來向新系賴清德示威。請辭風波突然爆出，凸顯賴清德人馬為避免影響選情，急欲拔掉陳吉仲，但蔡英文已明示她當家到明年5月20日，因而激起蘇系與英系聯合反制。

這也是為何請辭秀上演4小時後，行政院才發了一紙有氣無力的「沒有請辭獲准情事」新聞稿。這場秀只是陳吉仲醜陋的官場現形記，民進黨高官沒人關注超思進口蛋已衍生為食安風暴。秀已落幕，愛哭的陳吉仲保住官位，可以開心地笑了；至於整場秀不見角色的陳建仁，如此窩囊，院長還幹得下去嗎？