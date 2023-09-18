周日下午傳出農業部長陳吉仲請辭，為進口蛋爭議負責，但不到數小時，行政院從「沒回應」再翻轉為「無請辭獲准情事」，一件進口蛋爭議事件竟連最基本的首長負責制都做不到，委實令人慨嘆。相較於中央議而不決、決而難斷，桃園、台中、雙北市卻做了護食安的好榜樣，反倒綠營公衛出身的一干首長至今不發一語，實在愧對百姓。

從去年底到今年初，國內面臨史上最嚴重的蛋荒，農委會為此專案進口雞蛋，但今年上半年起爭議連環爆，從超思一人公司疑雲到巴西洗選蛋誤標日期，再到進口蛋流向不明，引得人心惶惶。無疑，延燒多時的進口蛋爭議事件，桃園市長張善政樹立了地方首長護食安的最佳典範。

早在5月25日媒體報導泰國進口蛋洗選發黴事件起，桃園就啟動蛋品稽查專案，換言之，直到上周台灣踢爆巴西蛋5月底裝船、台農為「誤標」認錯，及養雞大王涂萬財喊冤「農業部要我講」等連串事件之前，桃園早在5月就未雨綢繆，兵分八路追查進口蛋合規性，並查出巴西、土耳其等未殺菌液蛋產地標示「台灣」。

9月12日當台農承認「誤標」進口蛋效期，桃園當日就致電農業部詢問台農進口蛋的流向，未獲正面回應後，桃園衛生局及消保官開始行動，前往各地大賣場聯合稽查，再創地方先例，隨後台中市長盧秀燕15日跟進，但農業部長陳吉仲上周末記者會僅發布流向數據，至今仍未公布流向場域。

迄今，外界看到的仍是中央打迷糊仗，「擠牙膏」式的回應輿情，但就是避重就輕，顧左右而言他。明明銷毀5000多萬顆蛋浪費公帑4億餘元，卻稱每顆蛋讓消費者減少支出2元。令人稱奇的，綠營更是從閣揆、黨主席，到台南、高雄首長全是流行學、公衛專家出身，卻對如此嚴重的食安風暴置若罔聞，是可忍，孰不可忍。

蔡總統7日與記者茶敘，面對媒體提問陳吉仲「不動如山」時，第一時間的反應是「選舉真是挑戰性很高！」但總統怕是錯了，問題不在選舉，而是食安。張善政上任後提醒市府，別說市長不緊迫盯人或耳邊嘮叨就凡事「看著辦」，他要求同仁「每一關卡都上緊螺絲」。一場食安風暴，從桃園、雙北及台中市府的表現，民眾已能看出端倪。

反觀民進黨執政的高雄及台南市至今靜悄悄，似乎事不關己，但別忘了，新北周日獲報台中某進口蛋商在八里倉儲有「混蛋」，聯合稽查後卻發現是中央畜產會承租的冷藏倉庫，已逾期的巴西蛋約191萬顆，但倉儲人員透露「大宗在南部，放不下才放北部」。即使如此，南部兩大直轄市長至今不也是「不動如山」，這不僅是「看著辦」的心態作祟，蔡英文談陳吉仲去留認為是「選舉」因素，顯示的正是執政的傲慢。（作者為資深媒體人）