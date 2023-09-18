一直到去（2022）年，東南亞國協（10國）都是我國的第2大出口市場，占整體出口比重16.8%。明年不論誰當選總統，面對《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）各會員全部完成談判簽字生效形成的挑戰，都不容小覷。

RCEP不只是貨貿的削減關稅及非關稅壁壘，會員間更有服務貿易和跨國投資的准入鬆綁，加上RCEP國家間投資採用負面清單模式，一步步建立自由貿易協定的統一市場。不可諱言，中國在RCEP下的功夫很大，有最大的話語權。台灣因為種種問題，目前要加入RCEP並不容易。

而且值得注意的是，在RCEP架構下，中日及日韓之間首次建立了FTA連結，填補了中日韓間的空白，並為談判進展緩慢的中日韓FTA奠定了基礎。台灣約7成出口產品在《資訊科技協定》（ITA）之下享有零關稅，但剩下3成的傳統產業產品並沒有。因此未來在東南亞，我國非ITA產品將遭受日韓很大的競爭。例如工具機，未來日韓可以因RCEP免除關稅，台灣工具機的輸出就面臨巨大的競爭。未來輸往東南亞的非ITA產業產品就會被課不同的關稅，此將傷害台灣的出口。

東南亞夾著豐沛的人力資源及後發先至的優勢，已經是全世界矚目的經濟體，我們應如何把握東南亞市場，而不會因為被RCEP排除而掉隊？過去藍綠都曾提出南向政策，此時此刻恐要面對挑戰，以新思維來切入。

最近公布的一個案例，台灣機車龍頭品牌光陽（KYMCO）與金庫資本、泰國ArunPlus三方在泰國合資設立的PTT公司，董事結構ArunPlus兩席，KYMCO與金庫資本各1席；光陽以合作夥伴的角色幫助PTT發展電動車產業。這家合資公司的董事長由PTT派出，前兩任CEO則由光陽派出，還有CTO及CIO也由光陽負責。在泰國的第一台電動機車將在明年3月量產推出。

在這個案例中，台灣出資本技術，但是與當地廠商合作，由當地廠商負責跟當地政府溝通協調，負責土地、建廠等基礎設施的到位，並且招募當地員工來進行生產。但是藉著董事席次的過半及高階管理人員的領導，公司可由我方主導運作下，我方投資有保障，因此這是一個雙贏的結果。

其實這樣的模式，也非常適合任何台灣有技術的公司或機構。例如台灣的醫療機構在過去幾年新南向醫衛合作政策下以「一國一中心」為平台，推動與新南向國家醫衛之合作，其中長庚醫院負責馬來西亞；台大醫院負責印尼；新光醫院負責緬甸等等。從2018年迄今，台灣也為新南向夥伴國培訓了1634名現職醫生、護理師等醫事人員。可以說我們已經跟東南亞國家建立了互信的機制，但如何把互信轉化成經濟果實？

很清楚的，再來就是該利用以上的基礎，讓台灣的資本及技術與東南亞國家的醫療機構再深度合作，一方面提升東南亞國家的醫療水準，一方面讓我們的資本與技術賺合理的報酬。醫療機構如此，新南向教育政策也該如此。

最後，我們更應讓台灣的服務業走出去。台灣畢竟是淺碟子，市場規模有限，因此到現在我們也無法培養一隻本土的獨角獸。但在東南亞，很多國家都有龐大的人口紅利，因此台灣的服務業有機會在當地大顯身手。

例如金融業，東南亞的通膨過去都高於台灣，利差也相對大。東南亞的金融服務、財富管理都還在起步的階段。相對地，台灣因為銀行過度發展（overbanking），競爭一直非常大，因此早在微薄的利差環境中練出一身的本領。不論消費金融、法人金融的服務都可以在東南亞尋得一片藍海市場。

當然，金融業是高度管制的行業。最基本連設立營業機構、分行、子行都要經過申請審查，之後各項金融業務也可能都需要執照才能進行。因此這部分還需主管機關與業者一起努力，才能創造佳績。

（作者為中信金控首席經濟學家、中信金融管理學院講座教授）