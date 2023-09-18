超思進口蛋風暴愈演愈烈，儘管民怨早已沖天，民進黨自己還嫌不夠，彷彿在挑戰民意忍耐的極限，竟然火上加油、加料兼加碼，把一齣涉嫌嚴重貪腐、發國難財A錢的懸疑劇，逐漸擴大成攸關食品安全、民生經濟的驚悚劇，現在更急轉彎演成滿天疑雲、暗藏殺機的宮鬥戲。

劇情演變至此，從「蛋」是又何奈，到「蛋」怨人長久，出場演員越來越多，劇情邏輯則越來越亂。從表面上的男主角──農業部長陳吉仲、超思的負責人、先稱是遭農委會指使，現卻「出國了」的蛋商，到名義上是長官卻不敢講話的閣揆陳建仁、已經下台根本輪不到他吭聲，卻詭異出頭的蘇貞昌，再到包括蔡英文總統、超思背後盛傳的各種藏鏡人、背後靈；陳吉仲是真辭或假辭？蘇為何要不給陳辭？現在有誰的話還能信？最重要的是，升斗小民的健康安全又有誰能保障？

民進黨政府對進口蛋風暴，顯然並未真正負責地當成民生問題在處理，有些地方甚至也未必理所當然地配合選戰考量，反而意外冒出了更敏感的政治問題；亦即民進黨建黨以來「成也派系、敗也派系」的兩難抉擇，將在這次蔡賴兩大派系的較勁下，再次凸顯矛盾，而影響的將是這次賴擔綱的選戰成敗。

許多人對這次蛋風暴至今的演變，應該有著微妙的似曾相識之感：那麼多有問題的進口蛋究竟流向何方？陳吉仲始終躲躲閃閃，硬是拒絕出示資料；這一大筆任何正常人都會感到不單純、也認為應該追查清楚的爛帳，陳竟然可以不說？且不說這裡頭到底中飽了哪些大咖，為了維護人民健康安全也不能說嗎？這樣人民還忍得下去嗎？

而這種莫名其妙的以「機密」為名，遂行掩蓋應受公眾檢驗的爭議慣性，儼然已成了綠營一脈相承的擋箭牌，陳吉仲的說詞反應，難道不會讓人聯想到將自己的博士論文以機密為名封存30年的蔡英文總統嗎？問題是，千千萬萬人民的健康安全，難道不比蔡總統的論文真假重要嗎？

近兩次地方大選都會出現令民意極度反感，因而影響選戰成敗的負面人物，陳時中就是上次先盛後衰，「仇恨值」越聚越高的典型。如今在陳內閣中，陳吉仲與NCC主委陳耀祥堪稱是民意仇恨值最高的兩位首長，但陳耀祥打壓媒體言論自由固然可惡至極、影響深遠，卻恐不及蛋荒、蛋亂衝擊民生需求與食安健康來得直接強烈，何況民進黨還給陳吉仲加戲，再演變下去，災情只會比當初的陳時中更慘。

賴清德看得通透，為了掃除影響他勝選上位的可能障礙，之前包括處理抄襲學倫、防堵黑金、性騷爭議等都不惜得罪黨內，下了重手，陳吉仲引發天怒人怨焉能不除？卻偏偏卡到他是蔡英文的愛將，還勞動蘇貞昌出手插戲！

蛋之亂猶如核彈，勢將引爆連鎖反應，正如赤壁之戰的東風吹起，非綠陣營逆轉勝戰機已起。

（作者為資深媒體人）