國防部指出，自9月17日至18日24小時內，共偵獲共軍軍機103架次，其中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次、共軍艦9艘次，為近期新高。根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，這24小時的共軍軍機中，蘇愷30戰機10架次、殲10戰機12架次、殲11戰機4架次、殲16戰機10架次、運油20空中加油機2架次、空警500預警機2架次均逾越台海中線及侵擾西南及東南空域。

共軍的大動作引起不少專家學者的討論，有人指出這是「中共破壞區域和平穩定的舉措」，在美中高層馬爾他會談剛結束後，中共此舉「凸顯出外交與軍事政策的不協調，讓人感覺內部政局相當混亂」，甚至到了「放任各作戰區各自為政的程度」。筆者誠懇地建議這些「專家」們一定要易位思考，精研中共政治軍事的決策鏈，了解對岸是怎麼看問題的，判斷兩岸情勢才不會離題太遠。

國防部此次的即時反應是將以「處處是戰場」的思維，融入「時時做訓練」的概念，提升防衛作戰能力。這絕對是正確的，但是切莫昂揚過頭，國防部針對共軍動態，這次罕見指出，「同步監控共軍防空、遠火等部隊動態，統籌任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。」此語一出，情資來源立即受到關注。

因為國防部過去從未公布共軍陸地部隊動態，尤其是「火箭軍」的部署。這擺明了「暗示」是美方提供給我方的衛星即時偵照情資。

我們跟美國有許多秘密協議，但是都有極嚴格的規定，任何一方洩露來源，合作將立即終止。國防部不能受到政治壓力下幹這種「親者痛仇者快」的蠢事，畢竟未來要面對敵人的是國軍，而非政客們。

依我的研析，當前中國大陸繼美、日、加拿大海軍騷擾黃海、東海之後，緊接著就是紀念仁川登陸73周年美韓舉行聯合軍演，這些軍事活動就在距京畿不足300浬處，此兩者表面看來是針對北韓擴充軍備、金正日訪俄，實則完全針對中國大陸；美、日、加軍艦持續穿越台灣海峽，美軍高層近期並實地勘查巴丹島預定興建4個海空基地的地點，則全屬針對台灣及南海。

因此近期中共三個戰區全出動，北部戰區負責監視、因應黃海及其附近海域的美韓活動；東部戰區負責專注於日本與台灣當面；南部戰區則出動山東號航母打擊支隊，策應台灣當面，負責遠海拒止打援的關鍵任務。三個戰區協同執行一個共同的作戰目標，完全沒有戰區的隔閡與阻滯。

基本上，我認為共軍這次是藉台灣實施年度練兵，而非針對台灣，這一點從加油機與預警機都部署到海峽中線以東就可了解，因為這是完全不符合空戰要求的。如針對台灣的話，絕對是在先期作戰完全軟化了台灣的防衛戰力及摧毀能源、後勤、指管與網路、電力體系後才會出動戰機做確證的摧毀。我們的國防重點應置於在敵方的先期作戰後，還剩多少有體系的可戰兵力。

（作者為海軍退役中將）