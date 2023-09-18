我國防部於9月17日1010時表示，上午陸續發現共軍殲-10、殲-16、轟六、空警-500、運-9、運油-20及彩虹4無人機等各型機計28架次出海活動，其中20架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，執行遠海長航等演訓任務。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍「防空」、「遠火」等部隊動態。

9月18日0910時再次公布17日（星期日）6時至18日6時止，發現共機103架次、共艦9艘次；其中蘇愷-30戰機10架、殲-10戰機12架、殲-11戰機4架、殲-16戰機10架、運油-20機2架、空警-500機2架等共計40架次。前述，原本在台灣周邊空域活動，從20架次增至103架次，引發台灣高度關注。

首先，從我國防部於9月18日早上公布圖、文資料觀察。上述蘇愷-30戰機部分兵力，在浙江與福建交界處之台灣海峽北段越線由北往南。殲-10戰機部分兵力，由福建福州越線台灣海峽中線中段入興化灣內陸。殲-11戰機4架，由福建莆田越線台灣海峽中段往南往廈門進入。殲-10戰機部分兵力與殲-16戰機部分兵力，在福建漳浦之台灣海峽南段越線折返。蘇愷-30戰機部分兵力、殲-10戰機部分兵力戒護運油-20機2架由台灣西南至巴士海峽，演練對殲擊戰機空中加油。空警-500機1架，擔任前述戰機與運油機空中指揮與管制；殲-16戰機部分兵力與空警-500機1架由台灣西南經防空識別區南南西邊緣離開轉向東北，續由巴士海峽至台灣東南防空識別區邊緣出管後折返；指向性菲律賓海。

回顧，我國防部於6月24日就曾對共軍在當面台灣海峽空域共機襲擾與越線等情況，召開記者會稱「中共執行聯合戰備警巡」。

隨後，筆者曾多次（6/27、7/6、7/12、9/11等）投書示警，從共機飛行路徑、在台灣海峽中線分為四段（北段，接近我馬祖以東、其次中上段，接近福州市外海、中下段，第三接近泉州的外海、南段，我金門以南等）跨越海峽中線。此舉顯示共軍蘇愷-30、殲-16與殲-10、殲-11戰機等主力戰機，已經熟悉使用福建一線軍用機場，寧德水門機場、福清龍田機場（惠安東北方）、泉州（晉江）機場（泉州西北方）、漳州龍溪機場（位於廈門西方），平戰結合，進行對我空中突擊、聯合空中火力與對海打擊，壓縮我台灣西部防空預警時間，以及模擬對巴士海峽往來之外軍進行反制。

其次，我國防部罕見在17日早上記者會稱將監控共軍「防空」、「遠火」等部隊動態一語，突然引發媒體譁然。

從近期共軍空中戰鬥兵力在台灣海峽中線四段空域越線，進行空中突襲演練與火力打擊中，共軍防空兵部隊可能就在沿岸上述四段空域、附近機場早已部署遠、中程防空導彈，以為因應與追瞄我空軍戰機抵近。對此，我空軍戰管及雷達等支援與相關單位，需要嚴密配合，提供我臨空飛行員即時訊息以為因應。

另外「遠火」此名詞，經查於去年8月初裴洛西訪台後，共軍進行圍台軍演。第一階段共軍則在台灣海峽以西之禁航區一，展示其陸軍遠程火箭炮旅打擊能力。當時共軍國防大學教授、解放軍少將孟祥青表示「遠火系統已可覆蓋台灣全島」、「在解放軍的眼裡，沒有這樣一個海峽中線，這次（指當時）的演習區域很多都是突破海峽中線。」本來，一向不為人知，共軍「防空」、「遠火」等部隊動態管道，則被這位不具名官員（應該層級不小）透露出「友盟情報合作管道」、亦或「美方提供衛星即時偵照情資」。

再者，從「遠火」一詞出現、去年8月共軍圍台軍演「禁航區一」、賴副總統今年8月18日自巴拉圭訪問返台後，共軍次日宣布一個沒有演習起訖時間、與演習範圍的「台島周邊組織海空聯合戰備警巡」，舉行海空等兵力聯合演訓、8月24至25日在興化灣海域開展實彈射擊訓練、無人機與有人機先前曾進出興化灣附近空域等，推斷共軍針對性「聯合戰備警巡」之各軍兵種聯合演訓仍持續進行。後續，是否有擴展在福建沿海大量部署地面防空、遠程火箭炮，甚至常規導彈等，仍有待觀察。

最後，觀察共軍近三個月，其海空軍兵力活動仍以「鬥而不破」我鄰接區24海里，大批空中兵力從轟6機群出巴士海峽後，已經隨著運油20機的量產、提升頻密以戰鬥機群進出西太平洋，展現中國空軍在第一島鏈南端之巴士海峽「攻防兼備」戰略嚇阻，也對近期美菲日澳加等軍事同盟國家宣示「近海防禦」決心。

再者，隨著山東號航母編隊6艘等9月13至14日由菲律賓北部東北方海域經巴士海峽往南海；另東部戰區海軍遠海編隊8艘中的5艘兵力，日方稱14日由西太平洋經宮古海峽進入東海，以及駐福建廈門第16護衛艦支隊所屬056A型護衛艦宣城號/645，17日由我恆春附近海域遭我海軍阻攔等情況，零星的共軍海上兵力持續在台灣周邊部署，另外有關共軍火箭軍常導火力單元等，我方必須嚴密監控與掌握「聯合戰備警巡」演訓任務發展。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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