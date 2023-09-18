因為進口蛋出包、造成食安問題的農業部長陳吉仲，是否主動請辭負責、還是「被請辭」，又他是否已請辭獲准，或是獲得慰留…，這兩天各種傳言四處流竄。經過一番政治角力，最後答案揭曉，行政院證實，陳吉仲「雖有」口頭請辭，但因行政院長陳建仁認為，陳吉仲有權責要把問題說清楚，因此獲得慰留。

陳建仁閃躲 閣揆成傀儡

進口蛋問題嚴重，已造成民眾人心惶惶，但陳建仁仍未出面說明，而是由行政院副院長鄭文燦表示，農業部和食藥署已啟動聯合稽查，確保進口蛋的流向，讓消費者安心云云。立法院將於22日開議，實務上，通常副閣揆不會上院會質詢台接受立委質詢，不過，包括這次進口蛋風暴在內，政務重大事件幾乎都是鄭文燦對外，陳建仁能躲則躲，少見公開發言，就連這次陳吉仲請辭風波，也是鄭文燦出面說明。

其次，儘管為杜悠悠之口，鄭文燦表示農業部和衛福部將展開聯合稽查，確保雞蛋流向。但他沒有給出明確的實施日期及完成日期，也未表示要和更了解各地市場的地方政府合作，所以中央會以什麼方式、在什麼時候進行、到什麼地方進行雞蛋的稽查，鄭文燦完全沒有交待，僅僅是「會稽查」一句空話，就要民眾安心，行政院的態度也未免太草率了。

之前台中市政府請農業部提供進口蛋通路和分配量遭拒，而立委陳椒華18日前往農業部意欲索取相關資料，不料，從陳吉仲以降，農業部相關官員都不在部內，所以無人可答，這簡直是離譜到極點。陳吉仲獲得慰留的理由不就是要針對進口蛋對外說清楚、講明白嗎？為什麼立委移樽就教，整個農業部竟敢公然唱空城計，是誰給了他們這樣的膽子？

從陳吉仲口頭請辭就迅速獲得慰留，就可知他「朝中有人」且靠山不是普通強大，連前行政院長蘇貞昌都公開力挺，還透露「陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職。」所以，無論之前有關陳吉仲請辭的傳聞多麼言之鑿鑿，最多只能說是陳吉仲的惺惺作態，即使真有請辭，只有口頭、沒有書面，就是試探長官的假動作；而「蔡英文沒要陳吉仲辭職」的說法，更證明不但陳吉仲的確是小英「老」男孩，更可見陳建仁是無法管事的傀儡，閣員去留，他毫無置喙餘地，這樣的行政院長如何建立領導威信？如何能夠帶得動內閣團隊？

包庇陳吉仲 民進黨下台

陳吉仲的官位有如「金剛不壞」之身，不論表現得多麼荒腔走板，對台灣農漁業造成多少傷害，他不但從來不必負責，甚至官運亨通。從農委會副主委到主委，再到農業部首任部長，持續升官的陳吉仲，證明執政7年多的蔡政府已經完全遠離民意。內閣同樂會只要自己人玩得開心就好，誰在乎花5.7億元補助進口蛋、再花2.5億元銷毀這種浪費納稅人血汗錢的荒唐事，且有行政疏失、甚至可能涉及違法的行為？更何況，在陳吉仲擔任農業主管的這些年來，類似這種亂花錢、不顧產銷秩序、造成食安危機的事，早已不計其數，真要公平追究，陳吉仲下台10次也不夠！

在這次陳吉仲去留的傳言中，政壇不少人認為，這是民進黨內部派系鬥爭，流傳最廣的說法是英系結合蘇系鬥爭新潮流系，意在逼出屬新系的畜產會董事長林聰賢出面為進口蛋負責；這類傳言甚至把陳吉仲塑造成為林聰賢擋子彈的天真好人。然而，即使林聰賢是這次明顯存在弊端的巴西進口雞蛋主導者，陳吉仲也絕非無辜。其一，台灣缺蛋問題已蔓延將近3年，陳吉仲無能解決；其二，蛋荒引發高度民怨，陳吉仲所領導的農業部，難道可以對進口雞蛋的相關執行流程完全放任不管，讓畜產會全權負責，以致於林聰賢可以上下其手嗎？果真如此，那要這樣的農業部長又有何用？

民眾不關心民進黨內部的宮鬥劇誰贏誰輸，只問：陳吉仲能不能保證蛋荒問題合理解決？能不能不亂花民眾血汗錢？能不能保障民眾的食安？現在看來，一樣也沒做到。既然做不到，就請走人！不然，就讓包庇陳吉仲的政黨下台！