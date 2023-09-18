九一八的警笛聲，10點鐘準時在大陸的城市響起。這是提醒市民，今天是九一八。九一八是日本侵華的關鍵點。對世世代代的中國人，都是國恥日。但九一八對中國，不只是國恥。有更深沉的警示。

以日本在1931年的軍事能力，中國要抵抗侵略，當然很艱難。可是，日本只以區區之萬把人的關東軍兵力，僅3個月，竟然在幾乎完全沒有遭遇任何軍事抵抗下，就佔領中國的東三省。

還在1932年成立傀儡政權滿州國。東北豐沛的物力資源，餵養了日本侵略的實力。這等於是給侵略者送大力丸，幫侵略者助威。對中國來說，不但失去大片領土，元氣大傷，更削弱中國抵抗侵略者的士氣。可以說，九一八這一大口，太香了。鼓勵了日本加快侵略中國，滅亡中國的行動。

日本在東北易幟之，忌妒中國恐將統一，又垂涎中國東北豐饒的物產。於是利用一系列中國跟國際情勢，發動侵略戰爭。

日本先自己炸掉南滿鐵路，卻指控是中國炸的。用這個謊話做藉口發動侵略。事後證明，鐵路就是日本自己炸的。其實，藉口就是藉口。敵人要打你，藉口可以無限多。面對國際上無窮無盡的抹黑跟波髒水，澄清的速度，根本趕不上潑糞的速度。怎麼辦？

日本關東軍只是1萬多人。張學良的東北軍，雖然有20萬到30萬人之譜，張學良不會打仗，也不敢打仗。人在北平的張學良，接到部下瀋陽軍情急電，直接下令不要抵抗。9月21日張學良還說：「不獨無抵抗之能力，且又無交兵之理由。是以絕對不加抵抗，任日本之所為，此種嚴命，吾早已發出。」

蔣介石之前致電張學良：「現非對日作戰之時，以評定內亂為第一。」到9月11日，還要求盡量避免跟日本衝突。9月21日，九一八事變後3天，蔣介石發出三原則：一、堅決抱定保護我國領土主權及行政完整。二、維持東方和平而達到維持世界的和平。三、尊重一切國際公約，由注重於門戶開放，機會均等之原則。

這三點原則，完全不敢譴責日本，還保證對國際完全門戶開放。一方面看到蔣介石的軟弱，要不斷證明，對方打我，我沒有還手喔。人家侵略、佔領自己，自己完全不抵抗，還說要維持和平。另一方面，可見國際輿論的荒謬。列強瓜分中國，中國猶如次殖民地的地位，是完全被接受的。

這是因為，蔣介石一直相信，國際聯盟會為中國說公道話，中國要爭取國際同情。事實證明，國際同情很廉價，也很無恥。國際正義，不過是嘴皮子服務，然後打自己的算盤。趁機會在中國跟日本兩邊撈好處。事實證明，自己不戰，不會有人會為你而戰。

蔣介石堅持「攘外必先安內」。國共已經開始對戰。此刻的汪精衛跟李宗仁，為了在廣州另外成立政府，向日本尋求援助。中國漢奸多，紛紛努力，向日本貢獻中國的情報與資源。之後，汪精衛果然在日本攻陷南京後，也成立日本傀儡政權。

蔣介石跟張學良，都是不抵抗主義。他們有各自的原因。有可憐之處，有非常之不得已，也有不可原諒之處。中國太弱了，又太分裂了。但，九一八事變，證明了：一、對侵略者不抵抗跟投降，換不到和平。只會換來更多的侵略與羞辱，只會換來亡國滅種之災。

二、侵略者會不斷使用各種藉口，合理化對中國的各種侵略行為。藉口不會消失，只會越來越荒誕。比如把中國抵抗侵略的行為，指控為破壞和平，不准中國抵抗侵略。三、最終是什麼阻止了日本的侵略？不是跪求或妥協，也不是呼籲。而是中國不斷的抵抗。其實，即使沒有兩顆原子彈，日本帝國，也已經到了窮途末路了。

撫今追昔，21世紀仍然有帝國主義。強權國家，仍然時刻想以中國為魚肉。仍然利用一切可以利用的藉口與工具，抹黑、打擊中國。目的仍然是，要在中國撈取巨大的利益。要奪取的，還是中國的領土、市場、資源、科技……，中國的一切。

台灣，也扮演了傀儡政權，為強權反咬中國的角色。歷史，實在要記得。（作者為作家）

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