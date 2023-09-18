農業部長陳吉仲把「蛋蛋危機」搞成「食安風暴」＋「圖利廠商弊疑案」，簡直是超級強烈颱風，放假日聽聞陳吉仲向閣揆陳建仁提出口頭辭職，許久未露面的前閣揆蘇貞昌指「有人急著放話，非常惡劣」。用詞「非常惡劣」顯見權鬥非常辛辣，難不成選情告急，英賴「兩個太陽」再演割喉戰？

有媒體報導，陳吉仲處理巴西進口蛋荒腔走板，超思公司何方神聖說不清楚、金流合約兜不攏、問題蛋標示出錯、流向不明，還有數量龐大必須銷毀做堆肥，中秋節將屆，烘焙業者人心惶惶、婆婆媽媽心驚膽顫，種種跡象導向人謀不臧的可能性愈來愈明顯，導致民進黨總統參選人賴清德民調下滑，所以傳出黨內要求陳吉仲下台負責。

偏偏同時另有一股聲音傳出不滿陳吉仲極力維護前農委會主委、中央畜產會董事長林聰賢，遮掩巴西蛋採購爭議，所以慰留陳吉仲好好處理清楚爭議。由此可見，這次出包主角不是新系黨官林聰賢，就是小英男孩陳吉仲，之前就有媒體指出，畜產會和超思的合約，蓋章的人是林聰賢，怎麼他不出面回答記者問題，卻是陳吉仲出來指鹿為馬鬧笑話，還氣噗噗揚言提告媒體？

賴清德陣營心急也沒用，陳吉仲即使是票房毒藥，林聰賢也必須要出來面對，而且所有票房毒藥一次攤開來講清楚，除了陳吉仲、林聰賢，還有黃承國的排黑條款、陳致中排黑、洗錢、槍毒條款、陳時中疫苗採購黑箱、陳耀祥鏡電視發照、陳明文父子的養豬超貸、雲豹能源一大串公司、綠電光電蟑螂一大堆……就讓選民開開眼界，是不是一如超思的黑幕「超級匪夷所思」！

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