拖拖拉拉，農業部昨天終於公布畜產會「雞蛋緊急調度計畫」蛋品庫存數量表，共有6家物流與倉儲業者，分別儲存在新北市、桃園市等7縣市的13個倉儲內。農業部說，截至9月15日，庫存數量5795萬顆，過期待銷毀5170萬顆，未到期625萬顆。不過，農業部抵死就是不公布巴西進口蛋的流向，台北市長蔣萬安發出最後通牒，畜產會今天不公布流向，就依據食安法開罰。

進口雞蛋這齣貪腐荒謬劇，演到現在，居然演成了貪腐羅生門！？

請問，過期待銷毀的5170萬顆雞蛋是不是全都由巴西進口的？是不是超思進口8814萬顆巴西雞蛋中的一部分？農業部先是說巴西雞蛋出口前有塗蠟，全程冷鏈運輸，可保存120天。不料，昨天改口，巴西蛋只噴膜未塗蠟，辯稱冷鏈運輸沒問題。不知何者可信？超思的專業建議究竟是塗蠟還是噴膜？長途跋涉到台灣的巴西雞蛋重新分裝、打上保鮮期，不影響噴膜、冷鏈的保鮮效果嗎？農業部和陳吉仲鬼話連篇，抽絲剝繭，本案的貪腐疑點，昭然若揭：

農業部力挺資本額50萬的超思，專業且有進口實績，結果，超思進口的8814萬顆巴西雞蛋，竟然有5170萬顆待銷毀，比例高達58.65%，這還不包括已亂標保鮮效期流入消費者肚裡的臭蛋壞蛋。超思的專業何在？為何其他資本額足夠的進口蛋商沒出問題？超思獲取（農業部說詞是代墊）4.78億貨款，結果58.65%都是不能食用的臭蛋壞蛋，貨款要不要追回？何時發現這批雞蛋應該銷毀？負責進口的超思，該不該懲處賠償？農業部裡，是誰力挺超思從巴西進口雞蛋？錯誤決策背後，難道沒有不可告人的勾串？事發迄今，又是誰在說謊圓謊、為長官背黑鍋？為什麼除超思外其他進口蛋商都噤聲不語？誰在威脅他們？

陳吉仲請辭，行政院長陳建仁不准，理由是：「現階段陳部長有責任持續向各界釐清所有質疑」。翻成「白話」，意思就是連陳建仁都不相信陳吉仲的鬼話，也不相信進口雞蛋這事沒有貪腐弊端！只不過，軟骨陳建仁，大概也不敢徹查蘇貞昌的愛將吧！

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