國民黨總統參選人侯友宜近期赴美訪問，先後與紐約及華府4個智庫座談，並抽空拜會兩地僑社，希望能增進與美方政學界的認識，順勢帶起選舉熱潮。正因為現階段是美國與中國大陸激烈競爭的關鍵時刻，而夾在中間的台灣當然無法擺脫兩強的影響，極可能重返執政的國民黨動向就成了美國關切焦點。

從美方正面肯定的反應來看，侯友宜此行可說是圓滿成功、甚至超乎預期！他在布魯金斯學會發表唯一一場公開演講，以「以和平共創台灣願景與印太未來」為主軸，聚焦在台海安全與台美關係，這也是美方最關心的兩大議題。

侯友宜提出以嚇阻、對話及降低風險所組成的「3D戰略」為其整體國安政策的核心，首要任務當然是降低台海衝突風險及促進兩岸溝通機制以避戰。他還特別提到台海現狀已遭民進黨政府破壞，惡化成「朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀」。因此，他有責任守護台灣的安全，扮演好「風險降低者」與「和平促進者」的角色。

在回答學者關於九二共識問題時，侯友宜清楚表示，「他的九二共識不是一國兩制，而是基於憲法跟兩岸人民關係條例，堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨」。很顯然，侯有備而來，也讓美方意識到他與國民黨的兩岸立場，絕非像民進黨所汙衊的所謂「親共賣台」一樣。

侯友宜的演講其實不長，不過言簡意賅，將重點清楚闡述出來，連與會學者提出的尖銳問題也直接回應，留給美方非常好的印象。與會的美國在台協會前主席卜睿哲就給予肯定，與學者有非常直接的交流，美國學者對侯的兩岸與台美政策及想法有清楚認知，而他也能了解美國的擔憂及關切議題。台灣熟悉的葛來儀更表示，「侯友宜已做好充分準備」，確實理解台灣及台美共同面臨的各項問題及挑戰。

侯友宜隨後拜會在華府附近的AIT總部，主席羅森伯格親自接待，表明美國重視侯友宜此行的訪問。值得一提的是，羅森伯格在華府僑界款待侯友宜一行的晚宴待滿全場，這是非常難得一見的場景，因為美方官員通常避免出現在選舉造勢場合，以免被有心者大做文章，顯見兩人的深厚交情已打破美國對美台互動設下的政治禁忌。

台灣各界對侯友宜此行表現多持肯定態度，認為他能贏得美國正面回應代表了這幾個月的辛苦沒有白費。對此，國民黨及競選總部應該打鐵趁熱，繼續營造選戰熱潮，才能有效拉抬他及立委選情。

本人曾於7月國民黨全代會提出舉辦「反台獨、愛和平」大遊行的建議，當時不僅獲得眾多黨代表連署支持，也獲得黨中央回應。因此，身為黨代表的本人在此願拋磚引玉，將積極號召大陸地區黨代表共襄盛舉，支持黨中央在選前舉辦全台大遊行，更希望能動員更多台商及其家眷返台投票，藉此擴大「反台獨、愛和平」的全民共識，喚醒國人反對民進黨炒作兩岸敵意的不當作為。

侯友宜經過這幾個月的選戰洗禮，已經脫胎換骨成具備治國能力的國家領導人，選舉步調漸入佳境，這對他及國民黨來說，絕對是重返執政的正面訊號，更是恢復台海和平穩定的機會。

侯友宜及國民黨必須記取「力多必分」道理，他及朱立倫主席都該放低身段，積極整合在野力量，進而帶動支持者氣勢，集中精力才能打敗汲汲於延續權勢地位的民進黨。

（作者為國民黨大陸地區黨代表）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※