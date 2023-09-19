出乎全球媒體預料，白宮國家安全顧問蘇利文與大陸外長王毅在南歐馬爾他會面，兩人花了2天時間，多輪會談超過12小時，幾乎涵蓋兩國關係所有重要議題，隨後美國國務卿布林肯與大陸國家副主席韓正在紐約會談，兩場會談釋出強烈的訊號，雙方在激烈競爭中願溝通、對話、避戰。

美中高層兩度會談

蘇利文、王毅會後兩國分別發表聲明，形容雙方的溝通「坦承、實質性、建設性」。白宮特別強調，雙方承諾「維持戰略溝通管道，並在關鍵領域建立兩國高層溝通與諮詢管道」，所指應該就是拜習會。最新發展再度證明，觀察美中關係必須注意長期、全面性的脈絡，不能執著，更不應過度解讀短期的戰術性動作，否則將導致誤解與誤判，無形中升高對立、衝突的風險。

美中戰略競爭本身就包含競爭、對抗與合作三層面，考慮全球地緣政治操作，局外人經常是霧裡看花，現在美中國內政治又成為不可忽視的變數，使得兩大強權關係更為撲朔迷離。

以美國為例，經濟看起來比大陸好，但通膨、債務、社會對立、治安問題嚴峻，尋求連任的拜登在民主黨內沒有競爭對手，但最新民調顯示，高達77%受訪者認為他已老邁，不應繼續擔任總統，甚至69%民主黨人也持這個態度。虎視眈眈的共和黨在「反中」議題上必然大做文章，讓拜登承受很大的壓力，必須在美中關係展現堅定、強硬、充滿自信的態度。

拜登政府首度提供台灣「軍援」與「外國軍事融資」，就是打「挺台抗中」牌，但數量上又自我設限，避免過度刺激、挑釁大陸，則是基於「和平共存、鬥而不破」兩大原則，在美中戰略競爭與國內政治壓力中間取得微妙平衡。若能在11月於舊金山與習近平會談，可穩定美中關係，對美國維繫印太地區戰略優勢地位有利，又能營造對抗中國大陸的決心與領導力形象，這才是拜登的戰略目標，至於貿易戰、科技戰、軍事外交運作等，都是達成目標的政策工具。

大陸同樣面臨地方債、房地產危機、年輕人高失業率及通縮、少子化等問題。拜登8月間表示，中國正陷入麻煩，是一枚「定時炸彈」，「這很不好，因為當壞人遇到麻煩時，他們就會做壞事」。拜登總是口無遮攔唱衰中國，又懷疑大陸可能以對外軍事行動轉移國內壓力，這種論調只會造成雙方關係更緊繃。

民進黨政府狀況外

拜登日前訪問越南時改口說，中國大陸不會對台用武，因為大陸實力已大不如前。拜登如此自信、大膽，目的就是要在美中競爭中占據制高點，同時爭取國內選民的認同，但拜登所引用的理由並不完全正確。美國麻省理工學院安全研究計畫主任傅泰林在《外交事務》發表專文分析，從中共統治中國70餘年歷史可以判斷，「國內混亂不會使北京發動對外攻擊」，反而可能使其他國家看衰中國而導致危機。

當前中共對台政策與行動印證了傅泰林的觀察，和平統一始終是中共最高原則，最近主動、積極恢復了兩岸多領域、多層次的交流，特別是「福建示範區」是推動「融合統一」的代表作。但在軍事方面，共軍東部及南部戰區的42艘海軍艦艇最近參加西太平洋海空聯合演習，單日103架次共機在台海周邊活動，其中40架次飛越海峽中線，這些空前規模的軍事動作就是警告、威懾外部勢力不要利用大陸內部問題蠢蠢欲動。

王毅與蘇利文會談中，討論最久的仍是台灣問題，王毅強調台灣問題是美中關係第一條不可逾越的紅線，美方必須落實不支持「台獨」的承諾，意在警告美國，大陸內部即使有困難，也無意對台用武，但打擊台獨絲毫不會放鬆，沒有任何妥協空間。

美中關係發展錯綜複雜，民進黨政府選擇性外交操作、視野短淺，熱衷唱衰中共，更為拜習會可能破局而暗喜，對蘇利文與王毅、布林肯與韓正等高層會面卻完全在狀況外，也證明了台灣對於局勢的掌握與理解不但錯誤並且危險。