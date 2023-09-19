解放軍最近提升在台灣島周邊的演習活動，尤其是在海峽中線和巴士海峽，但這些「周邊」可不是「領空」和「領海」。台灣的政客ㄧ再宣稱台灣海峽是國際水域和空域，美軍機艦可以隨時自由航行，那爲什麼解放軍不可以？

既然是國際水域和空域，又哪來的「海峽中線」，中線以東就不是國際水空域，解放軍不得自由航行，美軍才能自由航行？

台灣的政客又說，兩岸是兩國互不隸屬，既是互不隸屬的兩國，台灣海峽中線兩邊是國際水空域，解放軍當然可以自由航行，台灣軍方緊張什麼？

再說「防空識別區」，巴士海峽自古就是國際水域，國際水域的上空就是國際空域，美軍機艦以前進出菲律賓，都是走這條水域，解放軍爲什麼不能走？

美軍也替台軍劃了一個十分奇怪的「防空識別區」，還包括福建、浙江、江西，甚至加上菲律賓的巴丹群島，這種跟台灣扯不上關係又很奇怪的「識別區」，整天說解放軍「擾台」，會不會太奇怪了？

看看最近大陸出版的中國地圖，劃出了「十段線」也包括台灣在內，台灣的政客屁也不敢吭一聲，解放軍如果也來劃個「識別區」，不就比台灣軍方劃的更大幾倍，最後到底是誰擾誰，可就說不清了。

這些現象這麼奇怪，只能說台灣軍方在執行政客的命令，結果被政客的思維卡住了，因爲這些政客腦筋早已打結，根本不知道自己想幹嘛？更不知道自己能幹嘛？最後卡住了，只能做膝蓋反射動作。

台灣軍方喊一些口號，「備戰不求戰 ，應戰不避戰」，又有多少實力備戰？還有多少能力應戰？怎麼連美國的兵推都不相信，美軍加上台軍有這份實力和能力，除了政客的腦筋以外，到底還有那些地方卡住了？

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