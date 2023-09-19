台灣總統大選前夕，有意角逐大位者，總會把訪問美國列為必要行程；說接受「面試」是自貶身價，但美國對台灣政情的影響，則是不容否認的事實。

新加坡前外長楊榮文最近應邀來台發表演講，內容讓民進黨執政當局聽了相當「剌耳」，故指稱「完全與事實不符，認知明顯偏頗」；但忠言逆耳，如台大前校長管中閔所說，「這演講肯定說對了什麼」。

我認為楊榮文對美國兩岸政策的分析一針見血，且對台灣選後的對美和對陸政策具有前瞻性的參考價值。

長期以來，美國即致力維持「分而不獨，和而不統」的兩岸現狀，這也是台灣朝野政黨的共同主張。連自稱為「務實台獨工作者」的賴清德，為了代表民進黨參選總統，都被迫褪下「台獨」的外衣。

但現狀是動態而非靜態的概念，「不獨」不能確保兩岸可以長久「分治」；「不統」也無法保證兩岸能夠永久「和平」。楊榮文認為美國既然是現狀的維護者，未來能夠維持多久，取決於「美中的相對軍事力量對比，以及台灣人民在中美關係地緣政治棋局上扮演一枚棋子的意願」。

目前美國在軍力方面對中共享有相對優勢，因此希望與台灣軍事合作，強化對中共的威懾力量。最新的個案是，根據日本《讀賣新聞》報導，美軍計畫2025年前在美國軍事基地訓練台灣陸軍約600至800人規模的營級單位，盼強化台灣軍方在發生緊急事態初期的抵抗能力。

另一方面，中共當前對台政策仍強調使用和平手段。根據中共國務院日前頒布《關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，中共希望通過「以通促融」、「以惠促融」和「以情促融」的「融合發展」路徑，實現兩岸統一的最終目標。

明年台灣選後的兩岸形勢，不可能持續目前「不統、不獨」的現狀，因此也就不能視「不武」為理所當然。無論何者勝選取得執政地位，我們不排除中共有在台海加強「文攻武嚇」的可能。「文攻」是針對台灣，以經濟施壓為主；「武嚇」則是劍指美國，目的是阻止美國進一步的軍事介入。

中美關係仍是影響選後兩岸關係發展的主要變數。基於中美結構性的矛盾和日益加劇的權力競賽，雙方不會停止一場「圍堵和反圍堵的鬥爭」。「兩大之間難為小」，台灣的自保之道應消極地如楊榮文所說，避免被美國用來做為「對付中國大陸的一枚重要棋子」；積極的作法是，台灣應在九二共識下恢復與對岸的溝通管道，並嘗試擔任促進中美持續對話的一名「棋手」。

最後，楊榮文提兩岸成立「國協」或「邦聯」的建議，或許不符合兩岸的政治現實，但展望未來，台灣恐怕無法逃避對岸「促統」的壓力。台灣任何負責任的政治工作者都必須嚴肅面對。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）