巴西蛋採購疑雲延燒，神隱1日的農業部長陳吉仲傳出請辭暫獲慰留後，19日終於現身，強調自己有責任將疑義說明清楚。但陳吉仲之前的謊言太多，除非換人接手徹底調查，否則真相已難說得明白。

陳吉仲的去留，綠營內部有兩派勢力在爭鬥。一派認為陳若此時去職，無異承認政策出問題，目前火只燒到農業部，一旦陳離開，將向上延燒到高層，因此不贊成換掉陳；另一派則認為陳引發的巴西蛋事件已難收拾，應盡速去職，才不致波及到賴清德的選情。

無論如何，這兩種想法考慮的都只是民進黨的利益，而非全民的利益。消費者最擔心的是，這些過期或者不新鮮的巴西蛋，會不會混充本土雞蛋，在市面上以散裝方式或加工後出售，甚至早已吃下肚。

還有，此次進口巴西蛋的超思，以一人公司拿下政府大單，還讓陳吉仲為它護航，背後是否涉及更大的不法利益？是否有業者長期進口即期蛋供作食品加工使用，成為健康的隱形殺手？這些才是民眾關注的焦點。

行政院擔心火燒到院長陳建仁身上，要陳吉仲留下來擋火，但陳吉仲之前為了圓「沒有進口禽流感疫區雞蛋」的謊，已製造太多「有效期限」的謊，一個不被信任的農業部長，又要如何消除民眾的疑慮？

無論是要避免進口蛋爭議延燒到高層，還是防止波及到賴清德的選情，唯一的解方都只有撤換陳吉仲，由新人接手，徹底調查此次事件並交待巴西蛋的流向，才能證明民進黨不會徇私舞弊。

儘管陳吉仲已經道歉，但絲毫不見誠意，在野黨的批判不會停止，民進黨內的派系鬥爭將更加激烈，或許這才是民進黨終於讓陳吉仲下台的原因。