最近國民黨總統參選人侯友宜訪問美國的表現可圈可點，想必對選情會有相當的加分效果。

比起副總統、民進黨總統參選人賴清德8月中過境美國的行程安排，侯友宜市長的身分比較不敏感，他的兩岸政策主張也比較從容中道，美方要安排比賴清德更高規格的接待並無懸念。

首先，賴清德只是過境美國，而侯友宜是正式訪問美國，出發點與性質就差距甚大。尤其，侯此行將到訪紐約、紐澤西、舊金山、華府等城市，還將會晤美國國會參眾議員，拜會美國在台協會（AIT）總部，並和AIT主席羅森柏格會談；智庫方面有布魯金斯研究所演講與座談、和傳統基金會學者座談，以及拜會政界、科技業、僑界代表，這都令賴清德望塵莫及。

侯友宜在華府智庫演說時，闡述了兩岸「3D戰略」的主張：Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（降低風險）。其中的「嚇阻」，也就是提升自我防衛能力，並嚇阻大陸動武，以實力確保和平，此乃全民共識，四平八穩。至於「對話」，就是因為國民黨接受九二共識，並堅決反對台獨，故與對岸對話毫無問題，這就像2008年馬英九當選之後的情況，是賴清德根本做不到的。談到「降低風險」，這更是民進黨的死穴，因為這需要兩岸協商與談判才能達陣。如今台海兵凶戰危，不但引起民眾不安，更危及印太區域穩定，自然引發國際關注。

此外，侯友宜也以「台灣的中間路線：國民黨總統參選人的兩岸避戰方案」為題，投書《外交事務期刊》（Foreign Affairs），文中提出「全民防衛動員委員會」的政策構思，若他當選總統，將會由行政院副院長兼任主任委員，整合各部會國防動員政策。此構想對台灣內部的安定確實會有所助益。

此次AIT主席羅森柏格罕見參加挺侯僑宴，並與侯友宜比鄰而坐，當場「凍蒜」聲不斷，羅森柏格全程參與，表現了高度的友善態度。這也與賴清德在美期間，連僑宴都不得公開的場景大異其趣。

回顧以往美方對台灣大選的態度可知，2004年台灣總統大選發生兩顆子彈事件，美方絕不可能事先不知情，可見其放縱民進黨的態度。相對地，2008年綠營炒作馬英九的綠卡疑慮，美方卻聲稱馬沒有問題，可見當時已轉為支持國民黨，因當時美中關係和大於鬥。

如今，美中關係鬥大於和，理論上，最能符合美方利益的台灣總統人選應是可控的台獨，可放可收，又隨時可以咬人，而賴清德也日益投美所好。對此，侯友宜也必須有所因應，針對中美台的情勢，該出手時就要出手，既要能維持美台合作的氛圍，不讓綠營專美於前，也要能促進兩岸的溝通對話，做到綠營做不到的事。

再者，由於執政黨倒行逆施，民調顯示6成的民眾希望下架民進黨，但目前因非綠陣營未能團結，導致賴清德的民調領先。明年1月的義務役役期將由4個月延長至1年，民進黨的圖謀，台灣人早已瞭然於心，若要自救，必須變天！侯友宜在民調重回老二後又風光訪美，以目前的表現看來，勢必可再掀起另一波高潮，頗令人期待。

（作者為亞太綜合研究院院長）