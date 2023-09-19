中時新聞網12日最新民調，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲若能組成「侯柯配」，可獲得38.4%支持，民進黨「賴蕭配」僅29.6%，「侯柯配」領先8.8個百分點；新頭殼（Newtalk）15日手機民調，無論 「柯侯配」或「侯柯配」都贏賴清德，前者36.25%，贏賴清德4.79個百分點，後者34.09%，微幅先賴清德，政黨支持度部分，國民黨30.4%、民進黨30.06%、民眾黨16.92%，是國民黨在新頭殼今年5次選舉調查中首次超車民進黨。中時新聞網採全市話民調，新頭殼採全手機，前者立場偏藍、後者偏綠，調查結果相近，可以初步判斷，今年選舉「起風了」！

民進黨7年執政失敗，多數民意希望政黨輪替，態勢其實早已清楚。民進黨壟斷所有國家資源，無止境的公共政策買票，豐沛的政府預算收買主流媒體與網軍宣傳政績、打擊對手，但去年九合一選舉依然大敗。今年選戰賴清德支持度始終在35%到40%之間移動、民進黨支持度也約在35%上下。不過，過去幾年國民黨羸弱不堪，民眾黨趁勢崛起，兩黨分別推出侯友宜、柯文哲參選，一般認為三腳督等於保送賴清德。多數民意雖希望政黨輪替，但不抱希望，選戰初期賴清德看好度遠高於支持度。

修正錯誤政策與路線

因而出現社會良心呼籲「藍白合」或「非綠大聯盟」，但許多政治分析者並不看好，認為民眾黨支持者多數不喜歡國民黨，藍白合「1+1小於2」。還有政治評論從人性角度分析，認為「自私」才是人類本性，尤其政治人物，各有利益盤算，「藍白合」夢幻多於現實。不過，由新頭殼和中時新聞網最新調查結果看來，「1+1接近2」，「藍白合」未必是夢幻。

當然，「藍白合」領先仍不明顯，而且兩黨內部不乏雜音。所幸柯文哲和侯友宜多年來頗有私交，兩人在獲得政黨提名後，多次釋出願意合作的訊息，近期兩人政見愈來愈趨同，尤其在兩岸政策上，柯文哲日前表態「中華民國領土及於大陸」，等於切斷和賴清德合作的可能性，有利藍白支持者的互信。若兩黨支持者合流，黨內雜音自然收斂，兩黨聯手「下架民進黨」的機率水漲船高。

不過，現在還不是高興的時候，一方面民進黨壟斷所有資源，加上3成多鐵桿支持者，中美與兩岸情勢詭譎，選情仍有翻盤的可能。二方面，無論柯文哲、侯友宜或你我普通選民，都要問自己一個問題：「下架民進黨」的目的是什麼？絕對不是「為下架而下架」，那麼，藍白兩黨與支持藍白合的選民都要想清楚，選後台灣的道路要如何修正？民進黨哪些錯誤要馬上改變？如何擺脫台海兵凶戰危處境，重返兩岸和平繁榮正軌？

民進黨失去多數民意支持，不外3個原因，一是結構性貪腐，讓人民憤怒；二是兩岸政策失敗，台海戰爭風險大大提高，年輕人被迫延長兵役，人民要負擔更多軍火錢，資金紛紛撤離台灣另尋安全處所，不利長期經濟發展；三是通膨高於薪資成長，今年前7個月全體受僱員工總薪資成長1.57%，扣除物價因素後變成-0.67%，中產階級減少、窮人更多，一般薪水階級生活更困難。自2000年以來，每年實質經濟成長率約3.79%，但薪資所得者成長不到1%，代表成長利益由企業或資本者壟斷，富者愈富、貧者愈貧，社會剝奪感油然而生。

侯柯須推出共同政見

「藍白合」不能以勝選為唯一目標，更不是選後的權力分贓。下架民進黨只是第一步，如何改正民進黨錯誤政策，讓國家重返正軌更重要，現在就要開始擘畫。柯侯政見趨近是第一步，接下來則要推出共同政見，兩黨智庫須及早舉辦系列討論會，就上述三大問題廣徵民意，提出共同主張，為選後共同治理打下基礎。有關大陸政策，更要依據美中關係與大陸內部新現實，找出不受台灣政黨輪替影響的兩岸永久和平之道。